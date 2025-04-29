Шоураннер «Андора» не хотел снимать сериал и надеялся, что COVID остановит производство: «Что я натворил? Испортил себе жизнь»

Сериал «Андор», благодаря своим высоким оценкам, получил звание одного из лучших проектов во вселенной «Звездных войн» — но, оказывается, его шоураннер Тони Гилрой изначально жалел, что взялся за работу.

В подкасте сценаристов Крейга Мезина и Джона Огаста Гилрой признался, что в начале работы над «Андором» сомневался в потенциале сериала и даже втайне надеялся, что пандемия COVID-19 остановит его производство.

«Каждое утро я думал: «Что я натворил? Испортил себе жизнь… Я собрал здесь всех этих людей… это ужасно»», — говорит Гилрой. «Когда во время COVID начали поступать телефонные звонки с предложением продолжить работу, я был расстроен. Хотя и была определенная гордость, что у меня осталась работа, но я делал ее с ужасными сомнениями. Когда мы начали съемки, я уже думал: «Хм, возможно получится что-то хорошее»».

В настоящее время «Андор» вполне справедливо можно считать самым успешным сериалом о «Звездных войнах» (хотя конкуренция, следует отметить, невелика) и самым оцененным проектом франшизы, который стартовал почти с идеальных 99% на Rotten Tomatoes.

«Не думаю, что когда-то еще получу шанс работать над чем-то так же важным», — говорит Гилрой, который после премьеры оценил сериал, как лучшую работу в своей жизни. «Это самая важная вещь, которую я когда-либо делал, с точки зрения того, сколько воображения было вложено, сколько работы было вложено, насколько лучшим сценаристом я стал, сколько я научился и насколько важной была тема и ее масштаб».

Напомним, что производство сериала по предварительным расчетам обошлось в безумные $645 млн (на съемки второго сезона в прошлом году ушло $290 млн, но окончательная сумма может быть существенно выше), так что фактически сериал превзошел «Последних джедаев» и стал самым дорогим проектом во вселенной «Звездных войн».

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«Андор» — это сериал-приквел из вселенной Звездных войн, ведущий к событиям фильма «Изгой Один» (2016), где повествуется о группе повстанцев, похищающих планы по созданию оружия массового уничтожения Империи. Главным героем здесь предстает одноименный персонаж Диего Луны — когда-то мелкий вор, а со временем герой-повстанец.

Кроме Луны в сериале сыграли Стеллан Скарсгард (Лютен Раэль), Женевьев О’Райли (Мон Мотма), Дениз Гоф (Дедра Миро), Кайл Соллер (Сирил Карн), Адриа Архона (Бикс Калин) и др. Трейлер второго сезона также представил «новичков: Бена Мендельсона и Алана Тьюдика, которые повторяют свои роли из «Изгой Один» — имперского офицера Орсона Кренника и перепрограммированного имперского дроида K-2SO соответственно.

С 22 апреля второй сезон «Андора» транслируется на Disney+. Он состоит из четырех глав (по три эпизода в каждой), которые будут выходить каждую неделю до 13 мая включительно.