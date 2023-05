Штат Монтана запретил TikTok — ByteDance заплатит $10 000 за каждое нарушение. Telegram, WeChat и Temu запрещены на государственных устройствах.

Законодатели и губернатор Монтаны окончательно одобрили законопроект о запрете любой деятельности ByteDance, владельца TikTok, на территории штата. Каждое нарушение предусматривает штраф $10 000, но выплачивать его обязана сама компания, а не пользователи. Кроме ByteDance, оштрафованы будут любые магазины, предлагающие TikTok на территории штата – прежде всего, это касается Google Play и Apple App Store.

Запрет будет действовать с 1 января 2024 года и потеряет силу, если США примут аналогичный федеральный акт или ByteDance разорвет связь с Китаем. Эксперты в области права ожидают, что прецедент повлияет на решение других штатов и федеральных властей. Законодатели Монтаны заявляют, что штат хочет біть лидером в ограничении доступности TikTok, прокурор штата назвал видеосервис «инструментом, используемым китайским правительством для слежки за жителями Монтаны».

ByteDance собирается оспаривать конституционность запрета TikTok в Монтане в судах. Компания «продолжит бороться за пользователей и создателей TikTok в Монтане, чьи средства к существованию и права согласно Первой поправки находятся под угрозой из-за этого вопиющего злоупотребления со стороны правительства».

Также губернатор Монтаны Грег Джанфорте обвинил мессенджеры Telegram, WeChat и приложение для покупок Temu в том, что они «связаны с иностранными противниками» и приказал запретить их на правительственных устройствах и во всех государственных организациях с 1 июня. Среди прочего Джанфорте утверждает, что российское правительство использует Telegram для «мониторинга пользователей и получения личной, важной, конфиденциальной информации»:

TikTok is just one app tied to foreign adversaries. Today I directed the state’s Chief Information Officer to ban any application that provides personal information or data to foreign adversaries from the state network. pic.twitter.com/92Im6D9Jgx

— Governor Greg Gianforte (@GovGianforte) May 17, 2023