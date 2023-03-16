Белый дом требует, чтобы TikTok отделился от своей материнской компании из Китая — иначе его заблокируют в США

Дальнейшее существование TikTok в США — под угрозой. Администрация Байдена требует, чтобы приложение отделилось от своей материнской компании — китайской ByteDance — из-за риска национальной безопасности.

В конце февраля Белый дом заявил, что у федеральных агентств будет 30 дней, чтобы удалить TikTok с правительственных устройств, и подобные ограничения распространились на десятки штатов США. Однако новый законопроект, представленный в начале марта, вообще предоставит министерству торговли возможность запрещать иностранным компаниям работать в США, если есть угрозы национальной безопасности.

TikTok прямо не упоминается в тексте – но действие законопроекта распространяется на компании из недружественных стран, включая Китай, Кубу, Иран, Северную Корею, Россию и Венесуэлу.

TikTok заявлял, что данные пользователей не хранятся в Китае, и предложил сделку с правительством США – потенциальное отделение от ByteDance. В декабре The Wall Street Journal сообщила, что переговоры между TikTok и Вашингтоном зашли в тупик и будущее соглашения кажется неопределенным.

По словам аналитиков Bloomberg Intelligence Мандипа Сингха и Дамиана Реймерца, бизнес TikTok в США может быть оценен в 40-50 миллиардов долларов.

Давление со стороны Белого дома усиливается, поскольку TikTok готовится отчитаться о своей работе и отношениях с китайским правительством. Генеральный директор Шоу Зи Чу должен дать показания перед комитетом Конгресса на следующей неделе.

Ранее Канада объявила о запрете использования TikTok на государственных устройствах, заявив, что это «неприемлемый» уровень риска для конфиденциальности и безопасности. Также Еврокомиссия приказала сотрудникам удалить TikTok со своих телефонов до 15 марта.

Источник: The Verge