Шутер La Quimera от украинской Reburn стартовал в Steam с 61% негативных отзывов: «Ужасно лагает»

Украинский шутер La Quimera вышел в досрочный доступ Steam — и получил 61% по большей части негативных отзывов за качество и технические проблемы.

Студия Reburn отложила полноценный релиз, который должен был состояться 25 апреля, после разгромных отзывов в прессе. Игру решили вернуть игру в ранний доступ за ₴700 вместо запуска версии 1.0. Поэтому спустя полторы недели полученную часть контента начали оценивать геймеры. В общем рецензий в Steam не так много — всего 41 на момент написания новости.

Игроки критикуют сюжетно научно-фантастический шутер от первого лица на Unreal Engine 4 за то, что он «сырой» и посредственный. Игровой процесс, в котором поэтапные сражения на открытых аренах с укрытиями, назвали «очень тугим» и «просто ужасным»

«Не берите эту игру сейчас. Лагает ужасно на всех настройках. Попробовал на высоких — все рассыпается, на самых низких тоже лагает. Играл в значительно лучшие игры с крутой графикой, которые работали нормально. Эту пока пропущу. На данный момент денег она не стоит. Я получил ее бесплатно, и все равно чувствую себя ограбленным», — пишут в отзывах.

Некоторые пользователи предположили, что La Quimera могла бы быть нормальной, если бы это была альфа-версия и продавалась со скидкой в 80%+. Более менее интересное начинается после 1,5 часа прохождения, а до того (и после) шутер намеренно пытаются растянуть медленными катсценами. Качество перестрелок оценили как «в N.O.V.A. 3 с телефонов и графикой в лучшие моменты, как в Killzone 4 с PS4 (2014), и в худшие моменты, как в Bulletstorm PS3».

«Дайте разработчикам немного времени на доработку, прежде чем покупать. La Quimera может быть интересной, но сейчас она ужасна. Работает плохо, а игровой процесс очень тугой. Знание того, что эти разработчики отвечают за серию Metro, дает мне некоторую надежду, что они продолжат исправлять ее и добавлять больше контента. Однако сейчас я не думаю, что стоит вкладывать в него деньги», — пишет пользователь.

В отзывах неоднократно встречается мнение, что хотя игра получилась не идеальной — она имеет большой потенциал стать действительно уникальным коопом. Резюмируя, Reburn должна реализовать многое в будущем и исправить немало багов, чтобы сделать действительно короткую и насыщенную игру.

Напомним, что La Quimera должна стать новым оригинальным проектом, в создании которого приняли участие ветераны Metro. События игры разворачиваются в Нуэво-Каракасе — футуристическом мегаполисе, переплетающем sci-fi эстетику с мистическими мотивами Латинской Америки. Главный герой — боец частной военной организации, оказавшийся в эпицентре столкновений между враждебными группировками, могущественными корпорациями и силами, выходящими за пределы разумного объяснения.

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Выход в досрочный доступ La Quimera состоялся на фоне запутанного бэкграунда команды. Создатели Metro 4A Games Ukraine якобы переименовались в Reburn и начали разрабатывать La Quimera, но потом опровергли это. Позже стало понятно, что после релиза Metro Exodus была создана еще одна студия под руководством 4A Games Limited, которая и переименовалась в Reburn. А тем временем 4A Games Ukraine объявила о разработке новой Metro.