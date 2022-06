Сиквел мультфильма «Кот в сапогах» выйдет на экраны спустя 11 лет после выхода первой части [трейлер]

Оригинальный мультфильм «Кот в сапогах», переосмысливающий одноименную сказку, вышел в далеком 2011 году. С тех пор этот герой неоднократно появлялся в франшизе «Шрек» и наконец заслужил полноценный сиквел под названием «Кот в сапогах: Последнее желание».

Как вы все наверняка знаете, коты имеют в запасе девять жизней и смерть наступает только в случае полного исчерпания этого запаса. Осторожные и благоразумные коты способны растянуть это количество на весьма длительный срок, но «Кот в сапогах» вовсе не такой. В какой-то момент оказывается, что он по глупости истратил уже восемь жизней и теперь живет свою последнюю попытку. Чтобы не покинуть мир раньше времени, он решает остепениться и стать домашним котом, но былые враги приходят за ним… (правда напоминает типичную историю об отошедшем от дел киллере?).

Озвучил главного героя все от же Антонио Бандерас, а помимо его старой подруги Кисы Мягколапки (Сальма Хайек) в картине также появится пес Перро (Харви Гилье), Златовласка (Флоренс Пью), Мама-медведица (Оливия Колман), Большой злой волк (Вагнер Моура) и другие.

Премьера мультфильма «Кот в сапогах: Последнее желание» / Puss In Boots: The Last Wish от Universal Pictures / DreamWorks назначена на 21 декабря 2022 года.