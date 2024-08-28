Siri, на выход! Apple создает новую «личность» для умного помощника

Новый помощник Apple будет сосредоточен на функциях генеративного искусственного интеллекта, во внедрение которого компания вложила огромные средства.

Усовершенствованная версия Siri дебютирует позже в 2024 году, однако даже обновленный помощник, похоже, все еще недостаточно умный для Apple. Согласно отчёту Марка Гурмана из Bloomberg, компания работает над новой «человекоподобной» личностью умного ассистента, сосредоточенного на функциях ИИ.

Неизвестно, запустят ли нового помощника на iPhone, iPad и Mac, поскольку изначально «личность» дебютирует на одном из роботизированных устройств компании. В предыдущих утечках говорилось о том, что Apple выпустит настольного робота в 2026 году с ценой в $1000

Напомним, что WWDC-2024 компания в конце концов анонсировала функции Apple Intelligence, которые через Siri позволят управлять уведомлениями, будут помогать в написании текстов, резюмировать письма на почте (с выбором тона сообщения), или передавать задачи «из приложения в приложение» (например, можно попросить ИИ воспроизвести подкаст, который вам прислали в мессенджере).

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