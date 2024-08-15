Apple планирует выпустить настольного робота в 2026 году по цене почти $1000

Компания Apple планирует выпустить настольного робота с большим экраном уже в 2026 году.

Об этом сообщил Марк Гурман из Bloomberg.

У нового гаджета будет большой экран, похожий на iPad, установленный на тонком роботизированном манипуляторе. Эта конструкция позволит пользователям наклонять дисплей вверх и вниз, а также вращать его на полные 360 градусов. Такое решение обеспечит максимальную гибкость в использовании устройства.

Разработчики Apple позиционируют это устройство как «многофункциональный центр управления умным домом». Он сможет выполнять роль видеотелефона для FaceTime-звонков и системы мониторинга безопасности жилья. Гаджет будет работать на базе голосового помощника Siri и технологий искусственного интеллекта Apple Intelligence.

Руководство проектом поручили Кевину Линчу, вице-президенту Apple по технологиям. Ранее он возглавлял разработку Apple Watch и руководил ныне закрытым проектом беспилотного автомобиля компании.

Apple планирует вывести устройство на рынок в 2026 или 2027 году. Компания стремится установить цену примерно $1000, чтобы сделать новинку доступной для широкого круга потребителей. Однако эти планы могут измениться в зависимости от хода разработки и рыночных условий.

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Источник: Macrumors

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