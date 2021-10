Компания Netflix отстранила сотрудника-трансгендера, который написал в Twitter о комедийном шоу Дэйва Чаппелла The Closer. В новом стендап-шоу, выпущенном 5 октября, Чаппел шутил о ЛГБТ-группах.

На следующий день инженер-программист Netflix Терра Филд написала в Twitter о Чаппелле, заявив, что комик «атакует транс-сообщество и саму законность транснесгендерности» в этом специальном выпуске шоу. Твит стал вирусным и быстро перерос в разговор о свободе слова и ограничениях культуры.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness — all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense".

We are not offended 🧵

