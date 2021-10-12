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Компания Netflix отстранила сотрудника-трансгендера, который написал в Twitter о комедийном шоу Дэйва Чаппелла The Closer. В новом стендап-шоу, выпущенном 5 октября, Чаппел шутил о ЛГБТ-группах.

На следующий день инженер-программист Netflix Терра Филд написала в Twitter о Чаппелле, заявив, что комик «атакует транс-сообщество и саму законность транснесгендерности» в этом специальном выпуске шоу. Твит стал вирусным и быстро перерос в разговор о свободе слова и ограничениях культуры.

I work at @netflix. Yesterday we launched another Chappelle special where he attacks the trans community, and the very validity of transness — all while trying to pit us against other marginalized groups. You're going to hear a lot of talk about "offense". We are not offended 🧵 — Terra Field (@RainofTerra) October 7, 2021

В дальнейшем Netflix отстранила Терру Филд вместе с двумя другими сотрудниками за попытку присутствовать на совещании на уровне директоров, на которое их не пригласили. Другой транс-сотрудник покидает компанию из-за ситуаций со специальным стендап-шоу и комментариями Филд.

Представитель компании Netflix заявил, что отстранение Филд не связано с публикацией в Twitter.

«Абсолютно неверно утверждать, что мы отстранили какого-либо сотрудника за то, что он написал в Твиттере об этом шоу. Наших сотрудников поощряют открыто не соглашаться, и мы поддерживаем их право на это».

Специальное шоу вызвало серьёзные споры внутри Netflix. Вскоре после его выхода сотрудники начали задавать острые вопросы о том, были ли трансгенды включены в принятие решения о трансляции этого шоу и где компания проводит черту между комментарием и трансфобией.

Один из сотрудников также написал в открытом документе вопросов и ответов Netflix, что «мы постоянно предоставляем платформу для контента, который наносит вред транс-сообществу», и подобное поведение, в том числе, «причиняет вред нынешним сотрудникам». Он также поинтересовался, как компания собирается исправлять эту ситуацию. 8 октября со-генеральный директор Netflix Тед Сарандос ответил на вопросы во внутреннем электронном письме.

«Никогда не бывает хорошо, когда людям больно, особенно нашим коллегам», — написал он. «Вам также следует знать, что некоторые таланты могут присоединиться к третьим сторонам и попросить нас удалить шоу в ближайшие дни, чего мы не собираемся делать».

Тед Сарандос также заявил, что последнее специальное шоу Дэйва Чаппелла Sticks & Stones стало на Netflix «самым популярным, самым интересным и отмеченным наградами стендап-шоу на сегодняшний день».

Он добавил, что Netflix не разрешает размещать на платформе проекты, разжигающие ненависть или насилие. При этом компания считает, что шоу The Closer не переступает эту черту. И хотя некоторые люди считают искусство стендапа злобным, но многим подписчикам оно нравится, «и это важная часть нашего контента».

Источник: The Verge