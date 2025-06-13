Квентин Тарантино получил от Netflix $20 млн за сценарий

Квентин Тарантино продал Netflix сценарий одного из известных фильмов за $20 млн. И вместе с тем открестился от режиссерского кресла.

Netflix хотела заманить культового режиссера продолжить франшизу, но тот отказался и передал полномочия не менее известному лицу. Еще ранее озвучивали, что Тарантино не хочет завершать карьеру продолжением уже созданной вселенной — «Однажды в… Голливуде» с Брэдом Питтом (Клиф Бутт).

Как известно, проект возглавит Дэвид Финчер, а исполнитель главной роли повлиял на решение. Брэда Питта настолько впечатлил сценарий, что он продвигал идею не забрасывать проект. Netflix согласилась и выплатила $20 млн за идею Тарантино. В итоге работа досталась Дэвиду Финчеру — и именно эта кандидатура, похоже, полностью устроила Квентина. Источники говорят, что режиссеру «Криминального чтива» очень понравился последний фильм Финчера «Убийца» — он считает его шедевром.

А теперь Финчер будет развивать историю, которая, предварительно, может получить название «Приключения Клиффа Бута». Отдельно Netflix предложила Леонардо ДиКаприо сняться в эпизодической роли за $3 млн, но его участие пока не подтверждено.

Хотя Тарантино обычно сам ставит фильмы по своим сценариям, он и раньше передавал эту работу другим — вспомним хотя бы «Настоящая любовь» или «От заката до рассвета». Что касается релиза, пока известно лишь то, что все предыдущие работы Финчера для Netflix выходили сразу на стриминге. Однако другие режиссеры — например Грета Гервиг или Гильермо дель Торо — договаривались об ограниченном прокате перед онлайн-премьерой, поэтому шанс увидеть новый фильм сначала в кинотеатрах все же остается.

Сотрудничество Финчера с Netflix только усиливается, недавно режиссер продлил свой контракт с компанией до 2027 года. У него и без того есть по крайней мере четыре разных проекта на разных стадиях разработки, включая американскую версию «Игры в кальмара». Ранее Дэвид выпустил два фильма со стримингом: байопик о сценаристе Германе Дж. Манкевиче «Манк» (2020) и триллер «Убийца» (2023).

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Источник: World of Reel