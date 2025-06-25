Первый взгляд на Киллиана Мерфи в драме «Стив» от Netflix — новой адаптации бестселлера Макса Портера

Netflix поделился первым кадром с Киллианом Мерфи в фильме «Стив», основанном на новелле Макса Портера «Застенчивый».

Это уже второе сотрудничество актера с режиссером Тимом Милантом — ранее они работали над лентой «Такие мелочи», основанной на реальных и трагических событиях. На этот раз Киллиан Мерфи и кинорежиссер снова сотрудничают для будущей драмы, которая выйдет 3 октября.

На первом кадре Мерфи изображен в роли Стива — директора школы. Он стоит перед классной доской, держа в руке теннисный мяч. Действие фильма происходит в середине 90-х и разворачивается в течение одного дня в «школе последнего шанса». В центре сюжета — Стив и его подопечные, которые пытаются найти свое место в мире, что давно от них отвернулся. Интересно, что роль Стива имеет отголоски в реальной жизни Мерфи — его мать была учительницей французского, а отец работал в министерстве образования Ирландии.

По официальному описанию, «пока Стив борется за сохранение школы, которой грозит закрытие, мы видим, как он одновременно пытается справиться с собственным ментальным состоянием». Параллельно разворачивается история еще одного главного героя — Шая, которого играет Джей Ликурго. Он — проблемный подросток, раздвоенный между прошлым и будущим, пытающийся принять свою уязвимость с желанием саморазрушения.

Во второстепенных ролях появятся Трейси Уллман («Миссис Америка»), Симби Аджикаво («Той Бой») и Эмили Уотсон («Рассекая волны»). Среди других актеров — Дагги Макмикин, Юсеф Керкур, Джошуа Джей Паркер, Руби Эшборн-Серкис, Роджер Аллам и еще более десятка исполнителей.

Сценарий написал сам Макс Портер. Продюсерами выступают Киллиан Мерфи, Алан Молони и Тина Паулик, а Портер также имеет статус исполнительного продюсера. Фильм станет частью послужного списка Мерфи после получения «Оскара» за роль в «Оппенгеймере». Актер также готовится вернуться в роли Томми Шелби в фильме «Острые козырьки» и появиться в сиквеле «28 дней спустя» — «Храм костей», релиз которого запланирован на 2026 год.

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Источник: People