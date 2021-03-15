Скандальная игра Devotion после удаления из Steam и GOG наконец стала доступной для покупки в магазине студии-разработчика

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Игра Devotion, которую убрали из магазинов Steam и GOG, всё же стала доступной для покупки через собственный интернет-магазин разработчиков студии Red Candle Games.

Напомним, игра Devotion была удалена из сервиса цифровой дистрибуции Steam вскоре после её релиза в феврале 2019 года. Игра получила высокие оценки за её атмосферу и оригинальность. Вместе с тем, она вызвала споры и гневные отзывы из-за спорной пасхалки, в которой китайский лидер и генеральный секретарь Си Цзиньпин сравнивается с Винни-Пухом. Си Цзиньпин часто сравнивают с Винни-Пухом в онлайн-мемах, которые вызывают гнев китайских онлайн-цензоров.

После этого Red Candle Games заявила, что удаляет Devotion из Steam по техническим причинам и вопросам, связанным с обеспечением качества. Также студия заявила, что «ещё раз проверит наши игровые материалы, чтобы убедиться, что в них не были вставлены другие непреднамеренные материалы». Игра так и не вернулась в Steam, а студия Red Candle Games позже извинились за «серьёзную ошибку в художественном материале».

Уже в конце 2020 года магазин GOG анонсировал выход игры Devotion у себя. Но всего через несколько часов после этого анонса администрация магазина передумала публиковать эту игру.

«Получив много сообщений от игроков, мы решили не размещать игру в нашем магазине», — говорилось в заявлении GOG.

Тогда Red Candle Games заявила, что не перестанет бороться. И вот теперь все желающие могут купить игру напрямую у разработчиков. Потребителям предлагаются версии Devotion для платформ ПК и Mac.

«Мы надеемся предоставить прямой и простой канал покупок для игроков, которые заинтересованы в наших играх», — говорится в публикации студии в Twitter.

Пока не уточняется, содержит ли эта версия от разработчиков упоминание Си Цзиньпина.

Источник: The Verge