Сервис GOG передумал публиковать игру Devotion на своей площадке всего через несколько часов после анонса

Игре Devotion очень не везёт с выходом на платформы цифровой дистрибуции. Этот психологический хоррор от первого лица вышел в сервисе Steam в 2019 году, но вскоре был удалён оттуда. Теперь же сервис GOG анонсировал доступность этого проекта на своей платформе с 18 декабря 2020 года. Но что-то пошло не так, и администрация сервиса отменила своё предыдущее решение.

Так, в сервисе микроблогов Twitter администрация GOG опубликовала сообщение, что «после получения множества сообщений от геймеров, мы приняли решение не публиковать игру в нашем магазине». Причём, это сообщение появилось всего через несколько часов после публикации анонса о размещении Devotion на платформе.

Earlier today, it was announced that the game Devotion is coming to GOG. After receiving many messages from gamers, we have decided not to list the game in our store.

— GOG.COM (@GOGcom) December 16, 2020