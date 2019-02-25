«Си Цзиньпин — слабоумный Винни-Пух»: игроки из КНР обрушили рейтинг хоррора Devotion в Steam из-за оскорбительных «пасхалок»

19 февраля в Steam вышел хоррор Devotion — проект тайваньской студии RedCandleGames. В первые трое суток после релиза у игры было 95% позитивных пользовательских отзывов, однако 22 февраля ее рейтинг стал стремительно падать, и на момент написания заметки у Devotion лишь 40% отзывов являются положительными. При этом большинство отрицательных комментариев оставили игроки из Китая.

Виной всему — многочисленные оскорбительные «пасхалки». Так, на одном из представленных в Devotion амулетов фулу игроки заметили четыре иероглифа, которые можно прочитать как «Си Цзиньпин — слабоумный Винни-Пух». Отметим, что главу КНР в шутку часто сравнивают с Винни-Пухом.

Кроме того, некоторые игроки сообщили, что в игре проклинают всех жителей материкового Китая. Также, в одной из газетных заметок в игре говорится о том, что некто Баоцзы был приговорен к тюремному заключению за нападение на школьника. Баоцзы — это китайский пирожок, но этим словом иногда в насмешку называют Си Цзиньпина.

Китайские пользователи Steam в своих отзывах призвали разработчиков «не транслировать собственные политические взгляды через игры», потребовали рефанд и заявили о бойкоте проекта за оскорбление национального лидера Китая и жителей страны.

哎 这就像是我本来吃了一碗超级赞的饭，然后突然跑过来跟我说：哎呀不好意思啊，刚才锅不够了，所以用马桶烧了这锅饭，你别介意啊。

The first time I watched this game it really shocked me so much, like a fantastic meal. But now, it just like I know that it was made by a toilet. — Clover (@wyhgoodjob) February 23, 2019

Помимо этого, игру уже убрали из китайского Steam, также любые упоминания о ней, включая записи стримов, удалили китайские стриминговые платформы и различные игровые сайты. Вдобавок от сотрудничества с RedCandleGames отказался китайский издатель игры Indevient.

Сами же разработчики вскоре принесли извинения и удалили упоминания Си Цзиньпина с патчем 1.0.5.

«Наша команда часто использует мемы в качестве заглушек на стадии прототипирования игр. Мы по случайности не удалили их из итоговой версии, потому что торопились к релизу. Мы не хотели никакого оскорбить. Все недочеты были убраны в версии 1.0.5, которая вышла вечером 21 февраля. — заявили в своем обращении RedCandleGames. — Этот инцидент показал, что наш менеджмент работает из рук вон плохо. Как игровой компании, нам есть куда расти. Мы извиняемся перед всеми, кого оскорбили. Пожалуйста, простите нас. Вся ответственность лежит на нас».