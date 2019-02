«Си Цзиньпин — слабоумный Винни-Пух»: игроки из КНР обрушили рейтинг хоррора Devotion в Steam из-за оскорбительных «пасхалок»

19 февраля в Steam вышел хоррор Devotion — проект тайваньской студии RedCandleGames. В первые трое суток после релиза у игры было 95% позитивных пользовательских отзывов, однако 22 февраля ее рейтинг стал стремительно падать, и на момент написания заметки у Devotion лишь 40% отзывов являются положительными. При этом большинство отрицательных комментариев оставили игроки из Китая.

Виной всему — многочисленные оскорбительные «пасхалки». Так, на одном из представленных в Devotion амулетов фулу игроки заметили четыре иероглифа, которые можно прочитать как «Си Цзиньпин — слабоумный Винни-Пух». Отметим, что главу КНР в шутку часто сравнивают с Винни-Пухом.

Кроме того, некоторые игроки сообщили, что в игре проклинают всех жителей материкового Китая. Также, в одной из газетных заметок в игре говорится о том, что некто Баоцзы был приговорен к тюремному заключению за нападение на школьника. Баоцзы — это китайский пирожок, но этим словом иногда в насмешку называют Си Цзиньпина.

Китайские пользователи Steam в своих отзывах призвали разработчиков «не транслировать собственные политические взгляды через игры», потребовали рефанд и заявили о бойкоте проекта за оскорбление национального лидера Китая и жителей страны.

哎 这就像是我本来吃了一碗超级赞的饭,然后突然跑过来跟我说:哎呀不好意思啊,刚才锅不够了,所以用马桶烧了这锅饭,你别介意啊。

The first time I watched this game it really shocked me so much, like a fantastic meal. But now, it just like I know that it was made by a toilet.

— Clover (@wyhgoodjob) February 23, 2019