Facebook выплатит в США рекордный штраф в сумме $5 млрд, чтобы урегулировать спор из-за утечки данных пользователей

Компания Facebook согласилась среди прочего выплатить штраф в размере $5 млрд, чтобы урегулировать трения с Федеральной торговой комиссии США (FTC) на тему нарушений конфиденциальности данных пользователей социальной сети. О подписании соглашении со ссылкой на свои источники сообщили одновременно The Wall Street Journal, The New York Times и Reuters.

Сумма в $5 млрд соответствует верхней границе предварительной оценки, сделанной Facebook и отраженной в отчете за первый квартал 2019 года.

Сообщается, что условия соглашения были утверждены тремя из пяти членов комиссии. Теперь сделку должен утвердить Минюст США, после чего она окончательно вступит в силу. Если это произойдет, в чем практически не остается никаких сомнений, то штраф для Facebook станет самым крупным в истории Федеральной торговой комиссии США. До этого самым крупным штрафом, наложенным FTC на технологическую компанию, был штраф в размере $22,5 млн, который в свое время пришлось заплатить Google.

Обычно такие сделки кроме штрафа включают еще ряд условий, предписывающих в тот или иной способ устранить выявленные нарушения. Но, увы, никаких подробностей на этот счет нет. В Facebook отказались комментировать ситуацию.

Напомним, в недавнем интервью Стив Возняк призывал всех, кто дорожит приватностью, как можно скорее распрощаться с Facebook.

Источник: The Wall Street Journal и The Verge