Samsung анонсировала складной смартфон Galaxy Z Fold2 с более крупными дисплеями и улучшенной камерой

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Во время проведения своей презентации Unpacked компания Samsung официально анонсировала свой новый складной смартфон Galaxy Z Fold2. Эта модель является преемником прошлогоднего устройства Galaxy Fold. Новинка отличается более крупным внешним дисплеем, улучшенным модулем основной камеры и некоторыми другими аспектами.

Вместо небольшого внешнего дисплея в модели Samsung Galaxy Z Fold2 используется полноразмерный 6,2-дюймовый экран, который занимает почти всю поверхность лицевой панели. Таким образом, этот экран можно использовать для полноценной работы, реже раскрывая аппарат. Дисплей выполнен на базе Super AMOLED панели с разрешением 2260х816 точек (соотношение сторон 25:9). Экран поддерживает HDR10+ и частоту обновления 60 Гц.

Внутренний дисплей также увеличился в размерах. Теперь его диагональ составляет 7,6 дюйма (против 7,3 дюйма у предшественника). В данном случае применяется панель Dynamic AMOLED 2X с адаптивной частотой до 120 Гц и поддержкой HDR10+. Разрешение изображения внутреннего дисплея составляет 2208х1768 (соотношение сторон 5:4). Для защиты дисплея от негативных внешних воздействий применяется материал UTG (Ultra Thing Glass). Несмотря на предыдущие слухи, поддержка стилуса S Pen не реализована. Камеры в обоих дисплеях расположены в сквозных отверстиях, а не в вырезах, как было ранее. Это позволило реализовать более тонкие рамки вокруг дисплеем. Обе камеры включают 10-мегапиксельные сенсоры и объективы с диафрагмой f/2.2.

Складной смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 оснащается процессором Snapdragon 865+, оперативной памятью LPDDR5 объёмом 12 ГБ и встроенным хранилищем ёмкостью 256 ГБ. Заявлена поддержка связи 5G в диапазонах до 6 ГГц и mmWave. Сканер отпечатков пальцев расположен на боковой грани корпуса, так что использовать его можно как в раскрытом, так и в закрытом состояниях смартфона. Ёмкость батареи составляет 4500 мАч. Заявлена поддержка быстрой проводной зарядки мощностью 25 Вт, беспроводной зарядки мощностью 11 Вт и реверсивной беспроводной зарядки.

На задней панели расположена тройная камера на базе 12-мегапиксельных сенсоров, которые отличаются объективами. Пользователям доступны стандартный широкоугольный, сверхширокоугольный и телефото объективы. В главном модуле доступна оптическая система стабилизации изображения и сенсор с крупными пикселями 1,8 мкм.

Новый смартфон Samsung Galaxy Z Fold2 станет доступным для предварительного заказа с 1 сентября. Его цена пока не сообщается. О ней и недостающих технических характеристиках расскажут на дополнительном мероприятии 1 сентября. Смартфон будет доступен в цветах Mystic Black, Mystic Bronze. Также на рынок поступит лимитированная серия в цвете Thom Browne.

Источник: gsmarena