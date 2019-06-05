Складной смартфон Huawei Mate X достигает скорость передачи данных более 1 Гбит/с в сетях 5G

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Глава подразделения Huawei по выпуску смартфонов Хе Ганг заявил, что компания готова представить первый в мире складной смартфон с поддержкой 5G — Huawei Mate X. Он будет доступным в Китае уже в этом месяце. Он даже поделился недавним результатом тестирования работы смартфона Huawei Mate X в сетях 5G. Складное устройство продемонстрировало высокие скоростные показатели работы. Скорость загрузки данных достигла 1 Гбит/с, а скорость отдачи информации – 100 Мбит/с в приложении Ookla Speed ​​Test.

Хэ Гану удалось протестировать возможности 5G с использованием сети China Unicom в офисе Шанхайского научно-исследовательского института. Изображение также показывает способность устройства автоматически переключаться между различными сетями, такими как 5G/4G/3G/2G. Отмечается, что устройство способно достигать скорости загрузки до 1,2 Гбит/с в лабораторных условиях.

Напомним, складной смартфон Huawei Mate X оснащён процессором Kirin 980 и дополнен модемом Balong 5000, который и обеспечивает поддержку совместимости с мобильными сетями 5G. Аппарат содержит большой 8-дюймовый дисплей с разрешением 2480×2200 точек и соотношением сторон 8:7,1. При раскрытии экран имеет довольно тонкие рамки. При складывании пользователям доступен 6,6-дюймовый дисплей с разрешением 2480×1148 точек и соотношением сторон 19,5:9.

Аппарат дополнен оперативной памятью объёмом 8 ГБ и встроенной флэш-памятью ёмкостью 512 ГБ встроенной памяти. Имеется поддержка двух SIM-карт, однако подключение к сетям 5G ограничено одним слотом. Устройство работает под управлением фирменной оболочки EMUI 9.1.1 на базе Android 9 Pie. Ожидается, что складной смартфон Huawei Mate X поступит в продажу по розничной цене около €2299 (или около $2600).

Источник: gizmochina