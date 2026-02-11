Скрученный пробег в Украине 2025: Toyota Avensis — лидер антирейтинга со 100+ тыс. "недостачи"

Покупка подержанного авто часто напоминает лотерею. Внешне машина выглядит хорошо, цена привлекательная, а на одометре — «скромные» цифры. Но часть продавцов просто отматывает пробег назад, чтобы продать авто дороже. В результате покупатель переплачивает во время сделки, а потом еще и тратит больше на ремонт, потому что реальный износ оказывается существеннее.





ТОП3 авто со скрученным пробегом в Украине

Компания carVertical в своем шестом исследовании проанализировала данные за 2025 год и определила, на каких моделях в Украине чаще всего фиксируют манипуляции с одометром. Лидером по скручиванию пробега оказалась модель Toyota Avensis — каждый пятый автомобиль демонстрирует недостоверную информацию на одометре. Из всех проверенных в 2025 году Toyota Avensis сразу 21,3% имели признаки вмешательства в прибор измерения пробега. В среднем продавцы «снимали» с Avensis 106 159 км.

Далее в антирейтинге следует автомобиль Mitsubishi Outlander с показателем 16,4%. У этой модели средний объем скрутки составил 80 592 км. Третье место занял Mercedes-Benz E-Class — существенные 15,6% проверенных автомобилей имели измененные показатели одометра, а средний «минус» пробега составлял 113 014 км.

Эти модели популярны не только в Украине, но и в Европе. Часто авто перегоняют из страны в страну, и уже во время этого процесса пробег «корректируют» в «лучшую» сторону. Из-за отсутствия полного обмена данными между государствами регистрационные органы не всегда видят предыдущую историю авто. Именно поэтому проверка истории авто перед покупкой помогает реально оценить его состояние.





Матас Бузелис, специалист carVertical по исследованиям авторынка, объясняет:

«Показатели пробега, история повреждений, изменения собственности и другая важная информация для покупателей часто остаются в базах данных государственных учреждений и частных компаний. Европейские покупатели не имеют свободного доступа к этой информации, поэтому рискуют приобрести авто со значительными повреждениями или скрученным пробегом. Мошенничество с пробегом является одной из основных причин значительных ежегодных финансовых потерь на уровне водителей и государств».

Интересно, что модели с самым высоким процентом случаев вмешательства не всегда имеют наибольший объем скрутки. В Украине рекордные цифры зафиксировали у Opel Vivaro — в среднем минус 151 869 км. У Mercedes-Benz Vito этот показатель составлял 130 817 км, в Volkswagen Caddy — 120 690 км.

Где риск скручивания пробега ниже

Среди 20 самых популярных моделей с зафиксированными манипуляциями наименьший риск показал Citroen C4 — только 10,82% проверенных авто имели скрученный пробег. То есть примерно каждая девятая машина этой модели в Украине может иметь поддельные показатели. Для сравнения, риск с Toyota Avensis почти вдвое выше.

Рядом с Citroen C4 расположились Opel Astra (10,83%) и Mercedes-Benz Vito (11,18%). В масштабах Европы чаще всего пробег скручивали на Toyota Prius (14,3%), Audi A8 (12,2%) и Volvo V70 (9,3%).

Как проводили исследования

Компания carVertical проанализировала отчеты об истории транспортных средств, которые пользователи покупали автовладельцы с января по декабрь 2025 года. Компания сгруппировала случаи скручивания пробега по маркам и моделям авто, перевела их в проценты и сформировала рейтинг. Сейчас carVertical работает в 37 странах и получает данные из более 1000 источников: правоохранительных органов, государственных реестров, финансовых учреждений и баз объявлений. Ежегодно компания обрабатывает миллионы отчетов, что позволяет отслеживать тенденции на рынке подержанных авто.