Hollow Knight: Silksong позаимствовала самый жестокий трюк из The Last of Us

Hollow Knight: Silksong вдохновлялась большими ААА-проектами, чтобы заставить игроков страдать еще больше. Неужели до этого испытаний было мало.

Team Cherry успешно издевается над игроками, что даже придется «подрезать» сложность. Но троллинг никто убирать не планирует. Team Cherry сделала ловушки даже в местах отдыха, чтобы прокатить фанатов на «эмоциональных качелях». И здесь не помогут предметы, облегчающие игру.

Ситуация касается скамеек — для тех, кто не играет в Hollow Knight, они работают по принципу костра Dark Souls. Персонаж садится на них, чтобы исцелиться, сохраниться и дорисовать карту. Как раз такая скамейка спрятана в углу локации Hunter’s March. Геймеры выдыхали с облегчением, что сейчас сохранятся — персонаж Хорнет садится отдохнуть, как вдруг с потолка падает шипастый маятник, раскачивающийся вниз и «сносит» два ХП. Если его было мало — персонаж вообще умирает.

«Я даже сел во второй раз, думая, что это одноразовая ловушка», — пишут наивные игроки в Reddit.

Но нет, это перманентная ловушка, которая заставит фанатов смотреть на каждую скамейку с подозрением и недоверием. Этот коварный трюк игра позаимствовала у The Last of Us и Death Stranding, где «безопасная» точка отдыха на самом деле таковой не была. В первом случае, для Элли момент на скамейке закончился нападением, а Death Stranding заставляет Сэма видеть кошмары в своей комнате.

Поэтому наблюдение простое: не все скамейки, особенно в Hunter’s March, безопасны. А советы таковы: садитесь безопасно, отбегайте быстро и изучите окружение вокруг чекпоинта — иначе Hollow Knight: Silksong заставит вас возвращаться назад и страдать еще больше.

Напомним, что Hollow Knight: Silksong вышла 4 сентября, что заставило другие инди-игры быстро перенести свои релизы. Разработчики выставили цену $20 (₴415)что намного ниже ожидаемого. Он доступен на ПК, PlayStation, Xbox, Switch и с первого дня для пользователей в Game Pass.

Источник: Games Radar