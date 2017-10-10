«Skype встречает Cortana»: Microsoft наделила мессенджер поддержкой голосового ассистента

Как на днях весьма метко подметил один из наших читателей в комментариях, сервис Microsoft Skype, который уже давно перестал быть относительно простой пиринговой службой для видеосвязи и обмена данными, – это отдельная история. И практические любое сколько-нибудь значимое обновление каждый раз вызывает настоящую бурю эмоций.

Причем зачастую это обусловлено именно неоднозначными действиями разработчиков с добавлением откровенно спорной функциональности как, например, встроенный редактор исходного кода. Но очередное расширение вполне можно считать полезным новшеством. Речь о добавлении поддержки голосового помощника Cortana в мобильные приложения Skype для Android и iOS. Вызывают удивление разве что то сроки интеграции двух собственных продуктов – тот же редактор исходного кода и многое другое добавили раньше.

В общем, Microsoft приводит несколько примеров, как Cortana может улучшить впечатления от использования Skype. Во-первых, анализируя сообщения, помощник может давать полезные контекстуальные советы и подсказки по теме в ходе беседы с тем или иным человеком. Помощник, к примеру, может помочь с выбором места для обеда/ужина, предложив список ресторанов с рейтингами и отзывами, или выбрать подходящий фильм, приведя список кинотеатров с расписанием сеансов. Кроме того, Cortana достаточно умная, чтобы создать в календаре событие с напоминанием о намеченной собеседниками встрече.

Во-вторых, в приложение добавили отдельный чат с Cortana для выполнения различных поисковых запросов прямиком в мессенджере. Можно будет узнать погоду, получить биржевые сводки, узнать расписание авиарейсов в определенном аэропорту и т.д.

Пока новая функция приложения работает только в США, но она явно появится в других странах, хотя сроков не называют.

Источник: Skype