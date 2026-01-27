Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках

Чипы Intel Panther Lake предусматривают вариант с 20 линиями PCIe, но процессоры Core Ultra 300 с самым мощным вариантом iGPU Xe3 имеют лишь 12.





Ограничение заметил Ник Эванс из PC Gamer, который делал обзор архитектуры Panther Lake и графический тест Core Ultra X9 388H. Обозреватель указывает на сложность полноценного использования встроенной графики и дискретного GPU в конфигурациях с новыми топовыми чипами.

«Благодаря этим двум тестам вы решили, что ваш следующий игровой ноутбук будет работать на базе Panther Lake и будет иметь мощный графический процессор от NVIDIA, а также мощную Intel Xe3. Поэтому, вероятно, вы будете разочарованы, узнав, что почти наверняка не увидите ни одного такого ноутбука на рынке», — пишет журналист.

Он объясняет это утверждение имеющимся количеством линий PCIe. Intel имеет два варианта чипов на платформе: один с 12 линиями (4x Gen 5 и 8x Gen 4) и другой, с 20 линиями (8x Gen 4, 12x Gen 5). Однако каждый процессор Core Ultra 300 с максимальным 12-ядерным встроенным графическим процессором Xe3 использует только 12 линий.

Мобильные GPU AMD и Nvidia разработаны для использования не менее 8 линий PCIe. Это не означает, что невозможно установить дискретную видеокарту вместе с процессором, но останется только четыре линии для всего остального оборудования ноутбука. Большинство NVMe SSD требуют четырех линий, так что больше не остается ни на что.





Теоретически можно установить dGPU, использующий 4x Gen 5, а слоты M.2 и порты Thunderbolt будут обходиться только 2x. Но это слишком сложно в то время, когда производитель ноутбуков может просто использовать 4-ядерный GPU Xe3, дискретную видеокарту и все еще иметь много свободных линий.

Помимо экономии энергии, вряд ли есть необходимость использовать встроенную в процессор видеокарту, если устройство имеет мощную дискретную. Иногда ноутбуки переключаются между ними, когда не запущены серьезные нагрузки. Но чтобы смотреть фильм, работать в офисных приложениях или пользоваться интернетом не нужна 12-ядерная iGPU Xe3 — для этого хватит меньших вариантов.