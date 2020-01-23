Следующая версия браузера Apple Safari выйдет уже без поддержки Adobe Flash





Очередной гвоздь в крышку гроба Adobe Flash готовится забить компания Apple. Многие технологические компании уже отказались от использования данного плагина, который вызывает множество нареканий из-за своей прожорливости и проблем с безопасностью. Теперь к ним присоединяется и Apple.

В частности, в последнем выпуске браузера Safari Technology Preview удалена поддержка Adobe Flash. Таким образом, после обязательного этапа тестирования браузера поддержка этого плагина будет удалена и из публичной версии приложения. Однако пока нет сведений, когда именно будет выпущена финальная версия Safari без поддержки Adobe Flash.

Отметим, Apple одной из первых технологических компаний подвергла остракизму этот проблемный плагин. Поддержка Flash на iOS прекратилась ещё в 2007 году. Вслед за ней постепенно от Adobe Flash начали отказываться и другие компании, включая Google, Facebook, Microsoft и Mozilla. В 2017 году сама Adobe заявила, что она планирует полностью прекратить разработку и поддержку Flash на протяжении 2020 года. А теперь следует ожидать, что поддержка Adobe Flash в Safari в этом же году прекратится и по инициативе Apple.

Источник: Engadget