Случайная утечка бета-версии раскрыла новые функции Android 11: стили иконок, меню питания, предложение приложений

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Как ожидалось, компания Google должна была начать распространять бета-версию операционной системы Android 11 в конце этой недели. Однако компания отменила мероприятие без объяснения причин. Вместе с тем, она случайно сделала доступной первую бета-версию Android 11 для некоторых владельцев смартфонов Pixel. Благодаря этому появилась возможность досрочно познакомиться с новшествами и отличиями по сравнению со сборками Developer Preview.

Во-первых, можно отметить новые стили иконок приложений. В первой бета-версии доступны три новых стиля, которые выглядят очень непривычно (если не сказать, странно).

Во-вторых, в меню для разработчиков появилась новая опция Wi-Fi enhanced Mac Randomization.

Вместе с тем, в бета-версии Android 11 реализовано новое меню питания. Оно стало более сложным и насыщенным дополнительными элементами. Помимо традиционных органов управления питанием смартфона в нём теперь также доступен раздел Quick Controls для управления устройствами умного дома, такими как жалюзи, настольная лампа, термостат и т.д.

Также предусмотрен раздел кошелька для доступа к картам, привязанным к Google Pay. Эта функция и ранее была доступна на устройствах Pixel, а теперь она появится на всех смартфонах с ОС Android 11. Дополнительно имеется опция управления отображением чувствительного контента.

Наконец, в лаунчере Pixel появились новые опции для управления предложением приложений. Например, пользователь может заблокировать некоторые приложения от предложения или же отключить предложения приложений в панели приложений или на главном экране.

Это основные изменения, обнаруженные в бета-версии Android 11 на текущий момент. Вероятно, при более детальном изучении удастся выявить и другие новые функции и возможности.

Источник: neowin 1, 2