Слухи: Смартфоны Samsung Galaxy A 2020 модельного года получат основные камеры из трех-четырех модулей, при этом разрешение основного модуля составит от 13 до 108 Мп

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Серия смартфонов среднего уровня Samsung Galaxy A оказалась достаточно популярной у потребителей, так что производитель уже запланировал очередное обновление. По данным одного из инсайдеров обновленные модели в 2020 году получат индекс с единицей в конце обозначения (A21, A31 и т.д.), а также существенно улучшенные камеры, как минимум с тремя модулями, а в отдельных случаях — с четырьмя.

Так, троица самых доступных смартфонов Samsung Galaxy A21, A31 и A41 получат основной модуль с камерами на 13 Мп, 16 Мп и 24 Мп соответственно, дополненные двумя одинаковыми модулями — широкоформатным на 8 Мп и глубины резкости на 5 Мп.

Модели среднего уровня Samsung Galaxy A51 и A61 оснастят четырехкамерным основным модулем в составе основной, широкоформатной, телефото и глубинной камеры. В первом случае это будет связка 32+12+12+5 Мп, во втором — 48+8+10+5 Мп.

И, наконец, три топовых модели A71, A81 и A91 также получат четырехкамерный блок, однако классический модуль глубины резкости здесь заменили на ToF-камеру (Time of Flight). Основной модуль в двух последних моделях будет построен на новых модулях Samsung ISOCELL на 64 Мп и 108 Мп соответственно, также впервые для данной линейки они получат пятикратный телефотообъектив.

Источник: GSMarena