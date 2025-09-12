Новости Игры 12.09.2025 comment views icon

"Слышишь, нуб, удаляй игру": Гейб Ньюэлл пожаловался на буллинг в Dota 2

Маргарита Юзяк

"Чуєш, нубе, видаляй гру": Гейб Ньюелл поскаржився на булінг в Dota 2

Гейб Ньюэлл признался, что любит играть в Dota 2 и даже ее сообщество. Конечно его не обошел ультимативный опыт этого тайтла — в катках он постоянно слышит оскорбления.

Основатель Valve и миллиардер, который между работой проводит время за дайвингом, присоединился к открытию большого турнира по Dota 2 под названием The International 2025. По его словам, это замечательная игра с фанатами, которые полностью отдаются процессу.

«Мне нравится не только игра, но и сообщество. Конечно, люди обзывают меня всякими глупостями в чате. И примерно раз в неделю люди говорят: «Слышишь, нуб, удаляй игру и иди н***й», — говорит Гейб.

Он считает, что это просто «энтузиазм» и энергия разъяренных игроков. Несмотря на искренние неадекватные эмоции игроков — Гейб продолжает ежедневно играть в Dota 2. Такими словами он открыл новый турнир, который впервые провели еще 14 лет назад в Германии.

«Всем фанатам Dota, которые были с нами с первого дня, тем из вас, кто присоединился к нам на этом пути, и всем, кто впервые пришел, добро пожаловать на The International», — резюмировал миллиардер.

С каждой новостью о Ньелле складывается ощущение, что его ежедневный распорядок выглядит как жизнь мечты. Помимо того, что он живет на яхте и наслаждается своими хобби, он успевает работать над другими проектами. Например, недавно стало известно, что его Valve готовит свой Neuralink.

Источник: The International 2025

