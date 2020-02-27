Смартфон Huawei P40 Lite представлен: Kirin 810, 48-мегапиксельная квадрокамера, 4200 мА·ч и 40-ваттная зарядка за 300 евро





Преисполненная решимостью стать №1 на рынке смартфонов и без Google компания Huawei на этой неделе анонсировала на рынке Европы несколько флагманских устройств — доработанный смартфон с гибким экраном Mate Xs, ноутбук MateBook X Pro и планшет MatePad Pro. Еще парочку представил подвластный ей бренд Honor — смартфоны Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro, ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15 и TWS-наушники Honor Magic Earbuds (129 евро). На этом парад новинок Huawei не закончился и последнее дополнение к этому списку — смартфон Huawei P40 Lite.

Слухи о том, что младшая модель новой флагманской линейки камерофонов Huawei P40, чей анонс состоится в Париже 26 марта, окажется международным вариантом смартфона Nova 6 SE, представленного в Китае несколько месяцев назад, подтвердились. И, действительно, Huawei P40 Lite — полный клон Nova 6 SE с квадратной камерой в стиле iPhone. Никаких отличий по характеристикам нет: SoC Kirin 810, экран IPS диагональю 6,4 дюйма и разрешением 2340х1080 пикселей, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 4200 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки на 40 Вт (70% заряда за полчаса). В основной камеры собраны главный модуль Sony IMX586 разрешением 48 Мп и диафрагмой F/1,8, ультраширокоугольный на 8 Мп с диафрагмой F/2,4, макро-модуль на 2 Мп и сенсор оценки глубины сцены на 2 Мп. Врезанная в левый верхний угол экрана фронтальная камера характеризуется разрешением 16 Мп. Есть сканер отпечатков пальцев на боковой грани, Wi-Fi (802.11 ac), Bluetooth 5 LE, GPS и порт USB Type-C, а вот NFC — нет.

Рекомендованная стоимость Huawei P40 Lite для европейской розницы — €300. Можно будет выбирать между тремя цветовыми вариантами — Midnight Black, Sakura Pink и Crush Green (немного задержится относительно остальных). Из коробки на смартфон установлена ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10, сервисов Google, конечно же, нет.

Предзаказы на Huawei P40 Lite будут принимать со 2 по 16 марта, после чего начнутся фактические продажи.

Источник: Gizmochina