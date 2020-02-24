Huawei показала новые флагманские девайсы — улучшенный складной смартфон Mate Xs за €2500, планшет MatePad Pro — от €550, и ноутбук MateBook X Pro — минимум €1499

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Из-за отмены выставки MWC 2020 (она должна была стартовать как раз сегодня) и вспышки коронавируса многие компании вынуждены проводить запланированные презентации в формате онлайн-трансляций. Вслед за Sony (флагман Xperia 1 II и уверенный середнячок Xperia 10 II) и Realme (доступный флагман Realme X50 Pro) отстрелялась и Huawei. На презентации китайский гигант представил три флагманских устройства: планшет Huawei MatePad Pro на Android, выступающий аналогом iPad Pro, гибкий смартфон Huawei Mate Xs — прямой наследник прошлогоднего Mate X, и ноутбук MateBook X Pro (да, аналог Macbook Pro). Теперь обо всех новинках по порядку.

Как известно, конфликт между Huawei и США продолжается (из последнего — 1 и 2), так что пока неясно, когда еще приложения и сервисы Google вернуться на устройства китайского производителя и вернутся ли вообще. И Huawei MatePad Pro, и Huawei Mate Xs работают под управлением ОС Android 10 с фирменным интерфейсом EMUI 10, но без сервисов Google. Вместо них — собственная экосистема Huawei Mobile Services.

Huawei Mate Xs

Как и MatePad Pro, Huawei Mate Xs, который выступает улучшенной версией оригинального сгибаемого смартфона Huawei Mate Xs, основан на топовой 7-нм Kirin 990 5G и работает под управлением ОС Android 10 с фирменной оболочкой EMUI 10. И обходится без сервисов Google.

Новый Huawei Mate Xs сохранил дизайн оригинальной модели, то есть складывается дисплеем наружу, но выделяется новым, более надежным шарнирным механизмом. Новая конструкция получила маркетинговое название Falcon Wing («Крыло сокола») и включает в себя более 100 взаимосвязанных деталей. Отдельно подчеркивается, что экран OLED усилен двухслойной структурой на основе полиамидных пленок, склеенных прозрачным клеем. Диагональ и разрешение экрана не изменились — 8 дюймов и 2480х2200 пикселей.

В сложенном состоянии Huawei Mate X представляет собой смартфон с двумя экранами диагональю 6,6 и 6,38 дюйма. Основна камера состоит из четырех модулей. Главный — на 40 Мп соединен с объективом с диафрагмой F/1,8. Также в конфигурацию входят 16-мегапиксельный модуль со сверхширокоугольным объективом с диафрагмой F/2,2, 8-мегапиксельный модуль с телеобъективом с диафрагмой F/2,4 и оптической стабилизацией, а также модуль оценки глубины резкости.

Технические характеристики Huawei Mate Xs:

Система EMUI 10.0.1 (на основе Android Open Source Project) Дисплей 6,6-дюймовый основной и 6,38-дюймовый дополнительный. В развернутом виде — 8 дюймов; OLED, 2480 x 1148 (основной), 2480 x 892 (дополнительный) Процессор 8-ядерный Huawei Kirin 990 5G Память 8 ГБ ОЗП + 512 ГБ ПЗП + NM Card до 256 ГБ Камеры 40 Мп, f/1.8 (основной модуль) + 16 Мп, f/2.2 (ультраширокоугольная камера) + 8 Мп f/2.0 (3x телеобъектив), OIS + TOF Аккумулятор 4500 мА*ч, USB 3.1 Type-C, Huawei SuperCharge (55 Вт) Сенсоры Cканер отпечатков пальцев Гироскоп Компас Датчик приближения Гравитационный датчик Датчик Холла Инфракрасный датчик Датчик освещения Барометр Датчик цветовой температуры Размеры, вес 161,3 мм (В) × 146,2 / 78,5 мм (Ш) × 11 / 5,4 мм (Т), около 300 г Цвета «Космический синий» (Interstellar Blue)

Смартфон Huawei Mate Xs предлагает только в одной конфигурации с 8 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флэш-памяти. В Европе Mate Xs начнет продаваться в апреле по цене 2500 евро.

Huawei MatePad Pro

В Китае MatePad Pro в версии с 4G LTE был представлен в ноябре прошлого года, а сегодня состоялась его международная премьера — дебютировали одновременно варианты с Wi-Fi, 4G LTE и 5G. Флагманский планшет Huawei MatePad Pro построен на уже хорошо знакомой нам по серии флагманских камерофонов Mate 30 топовой SoC Kirin 990 5G. Также MatePad Pro выделяется экраном с врезанной камерой диагональю 10,8 дюйма и разрешением 2560×1600 пикселей (пиковая яркость — 540 кд/м2, контрастность — 1500:1, охват 96% цветового пространства NTSC), поддержкой стилуса (фирменный M-Pencil распознает 4096 степеней нажатия), возможностью подключения магнитного чехла с клавиатурой, аккумулятором большой емкости (7250 мА•ч) и поддержкой тройной быстрой зарядки (по проводу он принимает заряд мощностью до 40 Вт (2,5 часа на полную зарядку), по воздуху — до 15 Вт, а функция беспроводной обратной зарядки мощностью до 7,5 Вт позволяет заряжать другие устройства с сертификацией Qi, например, смартфоны и наушники). Объем ОЗУ составляет 6 или 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти UFS 3.0 — 128, 256 или 512 ГБ.

Рамки экрана MatePad Pro имеют ширину 4,9 мм, дисплей занимает 90% площади лицевой панели (больше, чем у iPad Pro и Galaxy Tab S6). В то же время его толщина составляет всего 7,2 мм при массе 460 г.

Оснащенная отдельным микрофоном для шумодавления основная камера характеризуется разрешением 13 Мп и диафрагмой F/1,8. Фронтальная камера — 8-мегапиксельная с объективом диафрагмой F/2,0.

Кроме обычного издания, у MatePad Pro еще специальное Vegan Leather Edition, выделяющееся оформлением и цветами. Оно немного толще и тяжелее — 7,99 мм и 492 г. Специздание предлагается в цветах Orange и Green, тогда как обычное со стеклянной задней панелью доступно в цветах White и Gray.

В Европе продажи Huawei MatePad Pro в версиях с поддержкой только Wi-Fi и Wi-Fi+LTE начнутся в апреле. Цены уже известны и выглядят следующим образом:

Huawei MediaPad Pro Wi-Fi 4G LTE 5G 6/128 ГБ €550 €600 — 8/256 ГБ €600 €700 €800 8/512 ГБ — — €950 8/256 ГБ Vegan Leather Edition

(включает M-Pencil) €750 —

Аксессуары продаются отдельно: фирменная клавиатура для планшета стоит 129 евро, стилус M-Pencil – 99 евро, два чехла-обложки Folio Cover и MatePad Sleeve – по 39 евро.

Huawei MateBook X Pro

С Microsoft у Huawei никаких проблем нет благодаря наличию соответствующей лицензии, так что новый MateBook X Pro работает под управлением Windows 10 Home.

Новая модель Matebook X Pro 2020 сохранила цельнометаллический корпус и дисплей с очень тонкими рамками, но оснащается новейшими процессорами Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-U) — вплоть до Core i7-10510U (4/8, 1,8-4,3-4,8-4,9 ГГц). Графика — интегрированная Intel UHD + дискретная NVIDIA GeForce MX250 с 2 ГБ собственной памяти GDDR5. Объем оперативной памяти составляет 16 ГБ, объем PCIe-накопителя — до 1 ТБ.

В зависимости от версии MateBook X Pro установлен 13,9-дюймовый экран IPS разрешением 3000х2000 пикселей (соотношение сторон — 3:2), который занимает 91% площади крышки. Панель — сенсорная, матрица обеспечивает 100% цветового пространства sRGB, а пиковые значения яркости и контрастности — 450 кд/м2 и 1500:1 соответственно.

Отдельно разработчики подчеркивают более энергоэффективную систему охлаждения — показатель улучшен на 20% относительно MateBook X Pro предыдущего поколения.

Набор портов у Matebook X Pro скромный — два USB-C, один USB-A и 3,5 мм. Для сравнения, у недавно представленных VAIO SX12 и SX14 — целых девять портов.

Можно также отметить встроенный в клавишу включения сканер отпечатков пальцев, по четыре громкоговорителя и микрофона, веб-камеру разрешением 1 Мп, спрятанную под клавишу F7, и фирменную технологию быстрого обмена данными с подключенным смартфоном.

Аккумуляторная батарея емкостью 56 Вт•ч позволяет ноутбуку работать без подзарядки до 15 часов при обычном рабочем сценарии, до 13 часов при просмотре видео разрешением 1080р и до 11 часов при просмотре интернет-страниц.

Вдобавок к Space Grey и Mystic Silver новый Matebook X Pro 2020 получил еще один новый цвет — Emerald Green. В Европе продажи Matebook X Pro 2020 начнутся в апреле 2020 года, цена базовой версии с Core i5, 16 ГБ ОЗУ и накопителем на 512 ГБ — €1499.

Одновременно Huawei анонсировала грядущее начало европейских продаж более доступных моделей Matebook D 14 и 15, представленных в Китае в прошлом году. 14-дюймовый Matebook D 14 в Европе стартует от €699 за версию на APU Ryzen 3000, тогда как цены на версию с CPU Intel начинаются от €949, хотя она включает дискретный адаптер Nvidia MX250. Модель MateBook D 15 обойдется минимум в €649 в случае выбора CPU AMD или €949 — за вариант на Core i5 с MX250.