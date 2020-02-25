Honor анонсировал европейские продажи ноутбуков MagicBook 14 и MagicBook 15 на APU AMD Ryzen 3000 (от €599) и TWS-наушников Honor Magic Earbuds (129 евро)





Вместе со смартфонами Honor View 30 Pro и Honor 9X Pro принадлежащий Huawei бренд Honor объявил о скором выпуске в Европе еще нескольких новинок. Речь о компактных ноутбуках Honor MagicBook 14 и MagicBook 15, который оснащаются экранами диагональю 14 и 15,6 дюйма соответственно, а также полностью беспроводных наушниках Honor Magic Earbuds.

Ноутбуки Honor MagicBook 14 и MagicBook 15 выделяются тонкими металлическими корпусами, дисплеями с тонкими рамками, занимающими 90% крышки, APU Ryzen 5 3500U и Ryzen 7 3700U с графическими процессорами Vega 8 и Vega 10, а также наличием модификаций с ОС Linux вместо Windows 10. Снова приводить их полные характеристики особого смысла нет, мы очень подробно рассказывали об этих моделях во время китайской премьеры в прошлом году. Ноутбуки MagicBook 14 и MagicBook 15 появятся в Европе в конце марта по цене от €599. Увы, подробностей о сроках доступности и ценах для украинского рынка пока нет.

Что касается TWS-наушников Honor Magic Earbuds, они выступают прямым конкурентом Samsung Galaxy Buds Plus и Apple AirPods Pro. Причем сходство в дизайне — не единственное, что роднит Honor Magic Earbuds и продукт купертиновского гиганта. Новинка Honor также может похвастать технологией активного шумоподавления — за ее работу отвечают три независимых микрофона. Но а активное шумоподавление не используется. Правда, работает оно только во время голосовых звонков, тогда как в режиме воспроизведения музыки шумоподавление не используется.

Наушники Honor Magic Earbuds выполнены в эргономичном корпусе обтекаемой формы с выступающими насадками. Производитель заверяет, что они отлично подойдут для занятий спортом и не подведут даже в самых сложных условиях, например, в спортзале, в метро или в салоне самолета.

В наушниках используются 10-мм динамические излучатели, а передача аудио идет по Bluetooth 5.0. Габариты и вес наушника — 1,8х23,7×19,8 мм и 5,4 г, футляра — 80,7х35,4х29,2 мм и 51 г.

Автономность самих наушников составляет всего 3,5 часа, но футляр увеличивает этот показатель до 12 часов.

Купить Honor Magic Earbuds можно будет в апреле по цене 129 евро. На выбор есть два цвета: белый и бирюзовый.

Источник: fonearena и Engadget