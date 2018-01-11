Смартфон LG G7 получит OLED дисплей, SoC Snapdragon 845 и двойные камеры на обеих панелях

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В сети интернет появились новые сведения о готовящемся к выпуску смартфоне LG G7. По данным различных источников, презентация новинки не состоится во время проведения выставки Mobile World Congress 2018. Новый флагман будет анонсирован в марте, тогда же начнётся его массовое производство, а продажи в Южной Корее стартуют уже в апреле, предположительно, после 20 апреля.

Судя по имеющимся данным, новый смартфон LG G7 получит процессор Snapdragon 845. Предполагается, что причиной вывода новинки на рынок уже после моделей Galaxy S9 и S9+ является тот факт, что все начальные поставки процессоров уйдут на нужды Samsung. Также сообщается, что LG G7 получит FullVision OLED дисплей, ранее использовавшийся в модели LG V30.

Среди прочих технических характеристик смартфона LG G7 упоминаются наличие 6 ГБ оперативной памяти, двойной основной камеры, двойной камеры на лицевой панели, сканера радужной оболочки глаза, FM радио. Также сообщается о поддержке беспроводной зарядки батареи и технологии ускоренной зарядки Quick Charge 4.

Источник: gizmochina