Смартфон Motorola One Action засветился на официальных рендерах, он получит дисплей с отверстием и тройную основную камеру

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В скором времени ожидается расширение модельного ряда смартфонов Motorola, предлагающихся в рамках инициативы Android One. Поклонникам бренда будет доступна новая модель Motorola One Action, подробные сведения о которой, включая рендерные изображения, просочились в сеть накануне анонса.

Согласно имеющейся информации, смартфон Motorola One Action получил 6,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ и сквозное отверстие для фронтальной камеры в верхнем левом углу экрана. Там разместилась камера для автопортретов на базе 12,6-мегапиксельного сенсора.

На задней панели можно увидеть тройную основную камеру. Подробных сведений об этой камере пока нет. Известно лишь, что два модуля из трёх (в том числе, главный) тоже содержат 12,6-мегапиксельные сенсоры. Один из модулей является сверхширокоугольным (используется объектив с углом охвата 117 градусов), но предназначение третьего модуля не уточняется.

Как ожидается, устройство будет оснащено процессором Exynos 9609. Потребители смогут выбрать одну из трёх конфигураций памяти: 3/32 ГБ, 4/64 ГБ и 4/128 ГБ. Ёмкость батареи составит 3500 мАч. Аппарат получит версию Android One на базе Android 9 Pie.

Примерные сроки официальной презентации и ориентировочная цена смартфона Motorola One Action пока не сообщаются.

Источник: gsmarena