Смартфон Motorola One Pro с четверной камерой красуется на новых рендерах в трех разных цветах

Еще в апреле появились рендеры и видео с трехмерной компьютерной моделью загадочного смартфона Motorola линейки One с необычной четверной камерой. По этой причине свежие рендеры грядущей новинки, которыми поделился источник, нас ничем не удивляют — они демонстрируют то же самое, что мы видели. Но при этом кое-какую новую информацию о новинке они все же дают.

Это информация о вариантах расцветки, коих у Motorola One Pro (именно под этим названием дебютирует новинка), их будет как минимум три. Все они показаны на заглавном изображении.

Ожидается, что Motorola One Pro возглавит обновленную линейку Motorola One, в которой ожидается еще по меньшей мере четыре модели: базовая Motorola One, долгоиграющая Motorola One Power, камерофон Motorola One Vision и защищенная Motorola One Action.

Увы, подробностей о характеристиках Motorola One Pro пока нет. Но логично думать, что флагман линейки Motorola One получит флагманскую SoC Snapdragon 855, минимум 6 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной флэш-памяти. Экран с каплевидным вырезом под камеру и достаточно широким «подбородком» будет иметь диагональ 6,2 дюйма. Размеры грядущей новинки известны уже сейчас — 158,7х75×8,8 мм (9,8 мм с учетом выступа блока камеры).

