Смартфон Nokia 9.3 PureView получит запись 8K-видео и эксклюзивные «эффекты ZEISS»





По мере приближения сроков официального анонса смартфона Nokia 9.3 PureView в интернете появляется всё больше информации об этом устройстве. Очередная порция слухов проливает свет на камеру этого гаджета.

Ранее уже сообщалось, что смартфон Nokia 9.3 PureView получит основную камеру на базе 108-мегапиксельного сенсора. Теперь же стало известно, что камера будет способна записывать видео в разрешении 8K с частотой 30 кадров в секунду. Это также свидетельствует, что устройство будет поставляться с процессором Snapdragon 865, а не с чипом Snapdragon 855, как утверждали предыдущие утечки. Добавим, выход этого смартфона откладывался уже несколько раз, так что аппаратная платформа за это время уже успела измениться. Также следует отметить, что поддержка записи 8K-появится только в том случае, если инженеры компании смогут обеспечить удовлетворительный результат. В настоящее время они активно работают над доработкой алгоритмов обработки изображения.

Что касается фотографических возможностей смартфона Nokia 9.3 PureView, команда HMD фокусируется в основном на режимах Pro и Night. Для режима Pro инженеры улучшают алгоритмы обработки изображений и ручное управление. Ночной режим обеспечит хороший результат благодаря большим пикселям (вероятно, речь идёт об объединении соседних пикселей) и оптической системе стабилизации изображения. ZEISS также внесет свой вклад в создание камеры с эксклюзивными «эффектами ZEISS».

Даже после множества утечек всё ещё остаётся загадкой, когда же можно ожидать официальный анонс этого устройства.

Источник: gsmarena