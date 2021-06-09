Смартфон Nokia C01 Plus получил SoC Unisoc SC9863A, 1 ГБ ОЗУ, ОС Android 11 Go Edition и цену $90

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В рамках бренда Nokia анонсирован новый смартфон начального уровня под названием Nokia C01 Plus. Устройство работает под управлением операционной системы Android 11 Go Edition.

Новинка представляет собой доступное устройство. Потребителям предлагают смартфон с 5,45-дюймовым дисплеем с разрешением HD+ и соотношением сторон 18:9. Над и под дисплеем имеются довольно крупные рамки. При этом в верхней рамке разместилась 5-мегапиксельная фронтальная камера, дополненная LED вспышкой. На задней панели также расположилась 5-мегапиксельная камера с LED-вспышкой. Аппарат несёт на борту 8-ядерный процессор Unisoc SC9863A, 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Слот microSD поддерживает карты памяти ёмкостью до 128 ГБ. Nokia C01 Plus поддерживает возможность установки двух SIM-карт. В смартфоне нет сканера отпечатков пальцев, но ОС поддерживает возможность разблокировки путём распознавания лица пользователя.

Смартфон Nokia C01 Plus уже доступен для предварительного заказа в некоторых регионах по цене около $90. На выбор пользователя предлагаются два цветовых варианта корпуса: фиолетовый и синий.

Источник: gsmarena