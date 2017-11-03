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Смартфон OnePlus 5T запечатлен вживую
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Смартфон OnePlus 5T запечатлен вживую

Смартфон OnePlus 5T запечатлен вживую

Вскоре после того, как исполнительный директор OnePlus Пит Лау, пообещал, что OnePlus 5T сохранит разъем для наушников 3,5 мм, в сети появилось фото, демонстрирующее новинку «живьем». Снимок был сделан в ходе проходящей сейчас в Париже выставки Paris Game Week, его автор – профессиональный киберспортсмен Алессандро «Palmatoro» Палмарини. Дело в том, что OnePlus является официальным спонсором киберспортивной команды Fnatic, в составе которой выступает Палмарини, так что сомнений в том, что на снимке именно модель OnePlus 5T практически нет.

Как можно видеть, в целом дизайн повторяет то, что мы видели и слышали ранее: практически полное отсутствие боковых рамок и очень узкие рамки сверху и снизу. Как мы уже неоднократно отмечали, в целом спереди OnePlus 5T очень похож на Samsung Galaxy S8. Дополнительное сходство придают загнутые в том же манере края лицевой панели, плавно перетекающие в корпус. Изгиб можно разглядеть несмотря на не самое высокое качества фото, как можно разглядеть и отсутствие сканера отпечатков пальцев на передней панели.

Что же, похоже, с точки зрения дизайна нам все уже ясно, по крайней мере, если говорить о передней панели.

По предварительным данным, OnePlus 5T получит дисплей диагональю 6 дюймов разрешением 2160х1080 пикселей с соотношением сторон 18:9 (2160х1080 пикселей), SoC Snapdragon 835, 8 ГБ ОЗУ, сдвоенную основную камеру и две версии с 64 и 128 ГБ встроенной флэш-памяти соответственно.

Смартфон OnePlus 5T должны анонсировать 16 ноября.

Источник: gizmochina

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