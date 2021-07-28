Смартфон Poco X3 GT получил дисплей с частотой 120 Гц, чипсет Dimensity 1100, быструю зарядку мощностью 67 Вт и цену $299

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Подразделение компании Xiaomi – Poco – подготовило к выпуску новый смартфон в рамках серии X3. Модель Poco X3 GT, по сути, является переименованной модификацией смартфона Xiaomi Redmi Note 10 Pro, выпущенного в Китае в прошлом месяце. Новинка получила производительные компоненты и сравнительно доступную цену.

Смартфон Poco X3 GT содержит 6,6-дюймовый дисплей с разрешением Full HD+ (2400х1080 точек) и частотой обновления изображения 120 Гц. Устройство также оснащено 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 1100, который изготавливается по нормам 6-нанометрового технологического процесса, включает 4 производительных ядра A78 с частотой 2,6 ГГц и 4 энергоэффективных ядра с частотой 2,0 ГГц. В смартфоне доступно 8 ГБ оперативной памяти, а встроенное хранилище предлагается в виде модификаций ёмкостью 128 или 256 ГБ. Ёмкость батареи составляет 5000 мАч. При этом поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт, что является рекордным значением для смартфонов Poco.

На задней панели смартфона Poco X3 GT расположена тройная камера. Она включает 64-мегапиксельный главный модуль, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль и 2-мегапиксельный модуль для макро съёмки. Фронтальная камера получила 16-мегапиксельный сенсор. Сканер отпечатков пальцев расположен в кнопке включения питания. В новинке также доступны стерео динамики и инфракрасный излучатель. В качестве операционной системы используется фирменная оболочка MIUI 12.5 на базе Android 11.

Смартфон Poco X3 GT поступит в продажу по цене от $299 за конфигурацию с 8/128 ГБ памяти.

Источник: The Verge