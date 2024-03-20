Новости Устройства 20.03.2024 в 17:48 comment views icon

Смартфон realme 12 Pro+ с 3-кратным перископом стоит в Украине от 20 тыс. грн

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Вадим Карпусь

Автор новостей

Смартфон realme 12 Pro+ с 3-кратным перископом стоит в Украине от 20 тыс. грн

Компания realme объявила о запуске серии смартфонов realme 12 Pro Series 5G в Украине. Эта линейка ориентирована на ценителей мобильной съемки.

Смартфоны realme 12 Pro Series 5G имеют 6,7-дюймовый OLED-дисплей Curved Vision с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 950 нит. Устройства обеспечивают соотношение экрана к корпусу 93%. Дисплей отображает спектр из 1,07 млрд оттенков и охватывает 100% гаммы P3. Сканер отпечатков пальцев расположен под дисплеем.

Модель realme 12 Pro+ 5G оснащена процессором Snapdragon 7s Gen 2 с графическим процессором Adreno 710. Устройство получило 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. В случае realme 12 Pro используется процессор Snapdragon 6 Gen 1 с тем же графическим процессором. Эта модель доступна с 8 или 12 ГБ оперативной памяти и хранилищем емкостью 256 ГБ.

Главной «фишкой» новинок является камера. realme 12 Pro+ позиционируется как единственный в своей ценовой категории смартфон с перископическим телеобъективом. Эта модель получила:

  • 50-мегапиксельный 1,56-дюймовый главный модуль с разнонаправленным фазовым автофокусом и оптической системой стабилизации изображения (объектив 24 мм, f/1.8);
  • 64-мегапиксельный 1/2-дюймовый перископический телефото модуль с 3-кратным оптическим увеличением, фазовым автофокусом и оптической системой стабилизации изображения (объектив 71 мм, f/2.8);
  • 8-мегапиксельный сверхширокоугольный 1/4-дюймовый модуль (объектив 16 мм, 112˚, f/2.2).

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом в Україні коштує від 20 тис. грн

Версия realme 12 Pro предлагает 50-мегапиксельный главный модуль с автомокусом и OIS, 32-мегапиксельный телефото модуль с 2-кратным увеличением, автофокусом и OIS, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с углом обзора 112 градусов.

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Камеры способны записывать видео 4K/30p, снимать в формате 2,39:1 без дальнейшей обработки, обеспечивают поддержку RAW. В сотрудничестве с оскароносным кинорежиссером Клаудио Мирандой было разработано 3 специальных фильтра (для придания ретро-стиля с ощущением настоящего кино): Journey, Memory и Maverick.

Смартфон realme 12 Pro+ з 3-кратним перископом в Україні коштує від 20 тис. грн

Смартфоны realme 12 Pro Series 5G предлагают пользователям аккумулятор емкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки SUPERVOOC мощностью 67 Вт, стерео динамики, сертификацию Dolby Atmos и Hi-Res. Однако разъема 3,5 мм для наушников здесь нет. Аппараты работают под управлением Android 14 с фирменной оболочкой Realme UI 5.0.

Цена и доступность:

  • realme 12 Pro+ 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ от 19999 грн;
  • realme 12 Pro 5G (12 ГБ+256 ГБ) ─ от 17999 грн;
  • realme 12 Pro 5G (8 ГБ+256 ГБ) ─ от 15999 грн.

 

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