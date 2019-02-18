Смартфон Samsung Galaxy A50 полностью рассекречен, он станет вторым смартфоном компании после флагмана Galaxy S10 с подэкранным сканером отпечатков пальцев

Еще на прошлой неделе в сети появились достаточно подробные технические характеристики смартфонов Samsung Galaxy A50, Galaxy A30 и Galaxy A10, чей анонс ожидается на грядущей выставке MWC 2019 с 25 по 28 февраля. Сегодня же в сети одновременно появились руководство пользователя и реальное фото старшей модели Galaxy A50, которая на некоторое время возглавит обновленную линейку смартфонов среднего уровня Samsung Galaxy A. Инструкция дает представление о конструктивных особенностях устройства, а фото показывает дизайн, позволяет поставить точку в спекуляциях на тему характеристик и внешнего вида грядущей новинки.

Инструкция подтверждает, что Samsung Galaxy A50 получит подэкранный сканер отпечатков пальцев, став первым среднеуровневым смартфоном южнокорейского производителя (и вторым после флагмана Galaxy S10) с этой особенностью. Касательно характеристик тоже никаких сомнений больше нет.

Смартфон Samsung Galaxy A50 основан на производительной SoC Exynos 9610 и оснащен 6,4-дюймовым экраном Super AMOLED типа Infinity-U с соответствующим по форме вырезом под фронтальную камеру с разрешением 1080х2340 пикселей и соотношением сторон 19.5:9. Объем оперативной памяти составит 4 либо 6 ГБ, а встроенной флэш-памяти предусмотрено 64 либо 128 ГБ. Тройная основная камера с вертикальной компоновкой разместится в верхнем левом углу и будет сочетать модули на 25, 8 и 5 Мп соответственно. Также Galaxy A50 выделяется емким аккумулятор на 4000 мА·ч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 15 Вт.

Как можно увидеть в изображениях из руководства пользователя, верхняя рамка экрана Galaxy A50 очень тонкая, чего нельзя сказать о нижней.

Инструкция гласит, что габариты и масса смартфона Galaxy A50 – 158,6х74,7×7,7 мм и 166 г. То есть, новинка даже немного компактнее и легче Galaxy A7 (2018) с меньшим экраном диагональю 6 дюймов.

Также инструкция дает представление о расположении физических кнопок управления и различных ключевых компонентах устройства. В частности, она подтверждает наличие разъема для наушников 3,5 мм, три отдельных слота под карты SIM и карту памяти, то есть, ничем жертвовать не придется, наличие порта USB Type-C и поддержки NFC.

На фотографии, которую вы можете видеть выше, рядом с Samsung Galaxy A50 находится модель Galaxy A30 с двойной основной камерой, идущая на ступень ниже. Кроме синего у Galaxy A50 должно быть еще два цвета корпуса (белый и черный).

Стоимость конкретно модели Galaxy A50 пока не называется, но базовой модели Galaxy A10 приписывают весьма доступную цену в $120, что позволяет надеяться и на хорошую цену для старшей Galaxy A50. По имеющейся информации, позже в этом году в рамках линейки Galaxy A выйдут еще модели Galaxy A70 и Galaxy A90, относящиеся к верхней части среднего сегмента.

Источник: SamMobile