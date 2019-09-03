Смартфон Samsung Galaxy A90 5G представлен официально: SoC Snapdragon 855, экран 6,7″, тройная 48-Мп камера и батарея 4500 мА•ч с быстрой 25-Вт зарядкой

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Затянувшаяся череда слухов и утечек о смартфоне Samsung Galaxy A90 5G (о нем мы узнали еще в начале года) наконец завершилась официальным анонсом, в котором производитель раскрыл все подробности о новой флагманской модели среднеуровневой линейки Galaxy A.

Одна из главных отличительных особенностей Samsung Galaxy A90 5G отражена в его названии — это поддержка сотовых сетей пятого поколения 5G. Да, для Украины это пока неактуально, но в последнее время о скором проведении тендера и запуске говорят все чаще, а операторы проводят тесты. И подавляющее большинство моделей с поддержкой 5G, уже вышедших на рынок, это — версии флагманских смартфонов (если говорить об именитых производителях), такие как Galaxy Note10 Plus 5G и OnePlus 7 Pro 5G. Новый Samsung Galaxy A90 5G — это первая модель среднего уровня с 5G, точнее, корректнее будет сказать высшего среднего уровня. Он нацелен в первую очередь на молодых покупателей, предлагает флагманские характеристики и при этом по цене должен быть дешевле актуальных флагманов Galaxy S10 и Galaxy Note10. С завтрашнего дня Samsung Galaxy A90 5G можно будет купить на домашнем рынке в Южной Корее, но точных цен производитель не называет, отмечая лишь, что они будут отличаться в зависимости от региона.

Итак, аппаратным базисом Samsung Galaxy A90 5G служит однокристальная платформа Qualcomm Snapdragon 855. Оперативной памяти может быть 6 и 8 ГБ, а встроенной флэш-памяти — строго 128 ГБ. Поддерживаются карты MicroSD объемом до 512 ГБ.

В Samsung Galaxy A90 5G используется дисплей SuperAMOLED Infinity-U диагональю 6,7 дюйма и разрешением 2400х1080 пикселей. Дактилоскопический датчик располагается под поверхностью дисплея. Задняя панель покрыта 3D-стеклом Gorilla Glass 6, которое загнуто со всех четырех сторон корпуса. Рамка изготовлена из алюминиевого сплава, а переднюю панель защищает стекло Gorilla Glass 3.

Во фронтальной камере используется сенсор разрешением 32 Мп и объектив с диафрагмой F/2,0, основная — тройная: основной модуль представлен сенсором изображения разрешением 48 Мп и объективом с диафрагмой F/2,0. Второй модуль состоит из сенсора изображения разрешением 8 Мп и сверхширокоугольного объектива с углом обзора 123° и диафрагмой F/2,2, а третий (используется для анализа глубины сцены) — сенсор разрешением 5 Мп. В основной камере реализована фирменная система стабилизации Super Steady, а также поддержка алгоритмов ИИ Scene Optimizer и Flaw Detector, тогда как фронтальная поддерживает режим Live Focus Mode.

Емкость аккумуляторной батареи равна 4500 мА•ч, при этом смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью 25 Вт, как Galaxy Note10.

Смартфон оснащен двухдиапазонным модулем Wi-Fi, модулем для бесконтактных платежей NFC и разъемом USB-C.

Да, еще одна отличительная особенность Galaxy A90 5G — поддержка фирменного настольного режима Samsung DeX.

Габариты модели — 165,2х76,5х9,3 мм, масса — 220 граммов. Из коробки он работает под управлением One UI на базе Android 9 Pie.

Samsung Galaxy A90 5G будет доступен в трех цветах c градиентным переливом: Phantom Black, Angel Gold и Ghost White.

Источник: Samsung