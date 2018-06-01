Смартфон Samsung Galaxy S10 может получить тройную камеру, 3D сенсор и сканер отпечатков пальцев в дисплее

Согласно циркулирующим слухам, смартфон Samsung Galaxy S10 может стать первым в модельном ряду компании, оснащённым сканером отпечатков пальцев, встроенным в дисплей. Кроме того, он может получить тройную камеру.

Спрос на флагманы 2018 года Galaxy S9 и Galaxy S9+ оказался ниже ожиданий компании. Потому Samsung планирует снова привлечь внимание потребителей при помощи тройной камеры и 3D сенсора, полагают аналитики из KB Securities. Такая конфигурация позволит не только повысить качество снимков в условиях слабой освещённости и реализовать эффект оптического увеличения, но также обеспечит возможность записи 3D контента и работы с дополненной реальностью. Вместе с тем, в Samsung Galaxy S10 может появиться и функция трёхмерного распознавания лица пользователя, как Apple iPhone X и Xiaomi Mi 8 Explorer Edition.

Также сообщается, что презентация смартфона Samsung Galaxy S10 может быть перенесена на более ранний срок – на самое начало 2019 года. А во время проведения выставки Mobile World Congress (MWC) 2019 может быть представлен первый сгибаемый смартфон компании.

Вместе с тем, в DxOMark считают, что в не очень отдалённой перспективе можно ожидать появления камер смартфонов, включающих по четыре модуля камеры. Вопрос стоит уже не в плане «если», а «когда».

В одном из интервью вице президент по вопросам маркетинга Николас Тучард заявил, что системы визуализации, состоящие из нескольких камер, являются логичным методом обхода физических ограничений смартфонов – их неспособностью размещать большие сенсоры изображения, оставаясь относительно тонкими. Потому в DxOMark считают, что в скором времени смартфоны с тремя камерами получат более широкое распространение. В следующем году на рынок поступит немалое количество моделей смартфонов с такой конфигурацией камер.

Источник: gizmochina, androidheadlines