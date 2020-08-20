Анимация с вращающимся Samsung Galaxy S20 Fan Edition позволяет подробно рассмотреть более доступную версию флагмана

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В скором времени поклонникам смартфонов компании Samsung станет доступна новая модель Samsung Galaxy S20 Fan Edition. Это будет очередная модификация флагмана начала 2020 года, получившая несколько упрощений.

Опубликованные @evleaks ролики с вращающимся устройством позволяют рассмотреть смартфон со всех сторон. Левая боковая грань аппарата лишена каких-либо физических кнопок. Качелька регулирования громкости расположена на правой грани, а кнопка вызова виртуального ассистента Bixby отсутствует.

Версия Samsung Galaxy S20 Fan Edition в плане дизайна имеет несколько отличий от обычной модели Galaxy S20. Если модели, выпущенные в начале года, обладали слегка закруглёнными боковыми гранями дисплея, то экран Fan Edition полностью плоский. Рамка вокруг дисплея в новинке выглядит более толстой. Таким образом, размеры Galaxy S20 FE примерно соответствуют размерами модели S20+, хотя дисплей имеет меньшую диагональ (6,4-6,5 дюйма против 6,7 дюйма). Предварительные слухи утверждают, что экран поддерживает разрешение Full HD+ и частоту обновления изображения 120 Гц.

Тройной модуль камеры выглядит похожим на модули предыдущих устройств серии Galaxy S20. Но вместо 64-мегапиксельного телефото модуля с возможностью записи видео в разрешении 8K используется более традиционный 8-мегапиксельный модуль с 3-кратным увеличением.

Ожидается, что новый смартфон Samsung Galaxy S20 Fan Edition появится на рынке примерно в октябре этого года. По слухам, его цена будет ниже, чем у базовой модели Galaxy S20.

Источник: gsmarena