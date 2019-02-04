Смартфону iPhone SE 2 приписывают SoC Apple A11, 3 ГБ ОЗУ, 4,2-дюймовый экран и цену от $250

После того, как Apple весьма неожиданно устроила три молниеносные распродажи iPhone SE по существенно сниженной цене, в сети с новой силой вспыхнули слухи о выпуске в этом году преемника популярной компактной модели смартфона Apple, представленной почти три года назад. Источник опубликовали свежую порцию новой информации о характеристиках потенциального iPhone SE 2.

Итак, если верить новым данным, iPhone SE 2 получит однокристальную систему Apple A11 и 3 ГБ оперативной памяти, а диагональ дисплея увеличится с 4 до 4,2 дюйма. Пользователям предложат версии с 32 или 128 ГБ флэш-памяти. Основная камера будет одинарной.

Источник говорит об отсутствии поддержки системы распознавания лиц Face ID, что противоречит первоначальным слухам об экране с «челкой» и отсутствии кнопки Home с дактилоскопическим датчиком Touch ID. Так что этот момент еще нужно прояснить.

При этом называются цены на новый iPhone SE (как бы он в итоге не назывался) — $249 и $299 версии с 32 или 128 ГБ на накопителе. Это на $100 и $150 дешевле, чем в свое время просили за оригинальный iPhone SE. И это одна странность, хотя недавно Apple снизила цены на новые iPhone в некоторых странах в ответ на низкие продажи, так что нельзя исключать возможность таких корректировок в ценовой политике купертиновского гиганта.

Увы, никаких данных о сроках выпуска iPhone SE 2 нет, но будет большой неожиданностью если его анонс состоится в следующем месяца. Напомним, оригинальный iPhone SE представили на мартовской презентации в 2016 году.

Источник: Gizchina