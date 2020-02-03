Смартфоны OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro засветились на партнёрской странице Amazon, что намекает на скорую презентацию





По мере того, как компания OnePlus готовит к выпуску свои новые флагманские смартфоны серии OnePlus 8, в интернете появляется всё больше утечек, связанных с этими устройствами. В этот раз источником утечки является Amazon India, что говорит о высокой достоверности опубликованных данных.

Информация о смартфонах OnePlus 8 и OnePlus 8 Pro была замечена на партнёрской странице Amazon Affiliate. Это говорит, в том числе, о том, что официальная презентация новых смартфонов должна состояться уже в скором времени. Предыдущие слухи указывали на то, что их анонс может состояться во время проведения выставки MWC 2020, которая будет проходить через несколько недель, или вскоре после неё. Вскоре после публикации информация была удалена со страницы Amazon Affiliate.

Согласно имеющейся информации, линейка OnePlus 8 будет включать сразу три модели: OnePlus 8, 8 Pro и 8 Lite. Предыдущие утечки также говорили, что устройства получат поддержку связи нового поколения 5G. Кроме того, ожидается использование AMOLED дисплеев с частотой обновления 120 Гц. Недавно компания анонсировала такой дисплей, и вполне логично предположить, что он будет использоваться в следующей серии смартфонов.

Также следует отметить, что недавно китайская компания присоединилась к консорциуму Wireless Power Consortium. Это может говорить о том, что в смартфонах восьмой серии будет реализована поддержка беспроводной зарядки. Эта функция была одной из наиболее востребованных пользователями. Другие слухи также говорили, что одно из устройств получит 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED с частотой обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 865 и четыре модуля камеры на задней панели.

Источник: gizmochina