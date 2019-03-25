Смартфоны Galaxy S10 с чипами Exynos быстро расходуют заряд батареи при некоторых сценариях использования. Есть временное решение

Компания Samsung традиционно использует для своих флагманских смартфонов серии Galaxy S процессоры двух различных производителей: собственные чипы Exynos и чипсеты Qualcomm Snapdragon. По данным некоторых тестов, версии Galaxy S10 на базе процессоров Exynos уступают своим собратьям на базе Snapdragon 855 как в плане производительности, так и энергоэффективности. В частности, автономность смартфонов Galaxy S10 с Snapdragon 855 примерно на 1 час выше, чем у моделей на базе чипов Exynos.

Однако, по данным ресурса Phonearena, проблема заключается не только в этом. На протяжении нескольких последних недель многие пользователи начали жаловаться на наличие ряда ошибок, которые типичны для всех версий Galaxy S10 и приводят к повышенному расходу энергии и, соответственно, сокращению времени автономной работы. Одной из таких проблем является так называемая «ошибка сенсора приближения». Она проявляется в том, что смартфон ошибочно активирует дисплей, когда он находится в кармане или сумке. Пока что в качестве решения этой проблемы рекомендуется отключить функции Lift to Wake и Tap to Wake. Судя по всему, смартфон срабатывает на движения и прикосновения к экрану.

Но есть ещё одна тревожная ошибка, которой подвержены версии Galaxy S10 на базе собственного процессора Samsung Exynos. Многие пользователи таких устройств жалуются на быструю потерю заряда батареи. После проведения ряда тестов, некоторые пользователи смогли выявить причину такого поведения своих смартфонов. После запуска CPU Spy удалось определить, что при входящих или исходящих звонках VoIP возникает ошибка, которая не допускает перехода смартфона в режим глубокого сна при простое. Соответственно, процессор продолжает работать на более высокой частоте, чем это необходимо при бездействии, и быстрее расходует энергию.

Было подтверждено, что ошибка проявляется при совершении и приёме вызовов VoIP на Galaxy S10, и она затрагивает только версии смартфона на базе чипов Exynos. Ошибка возникает после использования VoIP вызовов в приложениях WhatsApp, Viber, Facebook Messenger или любым другим приложением, которое поддерживает эту функцию. Также сообщается, что этот сбой вызывается «ошибкой сенсора приближения», и после его «активации» смартфон не переходит в режим глубокого сна вплоть до перезагрузки. Но если после перезагрузки снова совершить или принять VoIP вызов, ошибка снова активируется. Совершение обычных телефонных звонков не приводит к активации ошибки.

Пока что единственным решением данной проблемы можно назвать рекомендацию перезагружать Galaxy S10 после каждого вызова VoIP (или вовсе не пользоваться такими вызовами). Это не очень удобно, зато позволит увеличить автономность смартфона до выхода обновления, исправляющего этот сбой.

Источник: Phonearena