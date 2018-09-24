Смартфоны iPhone Xs и Xs Max сравнили по автономности с iPhone X, Galaxy Note9 и OnePlus 6 [Спойлер: они оказались лучшими]

Еще одно интересное видео с участием новеньких смартфонов iPhone Xs и Xs Max, которые, как мы узнали из недавних тестов дроп-тестов SquareTrade не особо хорошо переносят падения, предоставил видеоблогер Арун Мейни, известный под ником Mrwhosetheboss. Он провел небольшой тест, в котором сравнил новинки Apple по автономности с другими флагманскими Android-смартфонами. В частности, в тесте поучаствовали новенький Samsung Galaxy Note9, обзор на который у нас вышел только в минувшую пятницу, прошлогодний iPhone X и OnePlus 6.

Результаты тестирования, в рамках которого на всех смартфонах одновременно запускались видеоролики, различные приложения и игры, можно увидеть ниже.

Мы уже неоднократно отмечали, что время автономной работы смартфона определяется не только емкостью аккумулятора, но и однокристальной системой. К тому же, надо учитывать, что смартфоны разнятся не только платформой и батареей, но и экраном.

Как бы там ни было, в итоге первым из гонки выбыл iPhone X с 5,8-дюймовым экраном разрешением 2436х1125 точек, 10-нм SoC Apple A11 и аккумулятором на 2716 мА·ч. Прошлогоднему флагману Apple удалось продержаться в таком интенсивном режиме работы 4 часов и 11 минут. Вторым «выдохся» нынешний флагман OnePlus 6 (6,3”, 2160х1080, 10-нм SD845), его результат – 4 часа 44 минут. Смартфон Samsung Galaxy Note9, оснащенный самым емким аккумулятор среди всех испытуемый, финишировал третьим с результатом в 4 часа 47 минут. В лидерах же, как несложно догадаться, новые iPhone Xs и Xs Max. Первый показал результат в 4 часа 56 минут, а второй – 5 часов и 8 минут. То есть, Apple снова доказала, что несмотря на меньшую емкость аккумулятора, ее смартфоны способны работать дольше, чем конкурирующие модели на Android.

Источник: Mrwhosetheboss