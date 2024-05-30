Смарткольцо Galaxy Ring будет доступно в 8 размерах, сможет работать до 9 дней и получит режим Lost Mode для поиска

Похоже, что смарткольцо Samsung Galaxy Ring выйдет на рынок в скором времени. Об этом свидетельствует прохождение сертификации устройства в Федеральной комиссии по связи США (FCC). Документация также раскрыла некоторые характеристики и сведения о кольце.

База данных FCC указывает на различные размеры кольца, начиная с 5 до 12, и каждому размеру присвоен собственный номер модели: SM-Q503, SM-Q502, SM-Q501, SM-Q500, SM-Q509, SM-Q508, SM-Q507, SM-Q506, SM-Q505. Устройства самого большого размера получат аккумулятор емкостью 22,5 мАч. Для версий размером от 8 до 11 емкость аккумулятора составит 18,5 мАч, а самые маленькие модели будут иметь батарею на 17 мАч. Согласно предварительным предположениям, умное кольцо может работать без подзарядки до 9 дней.

Galaxy Ring позиционируется как монитор здоровья, который поможет пользователю следить за своим сердцем и кровотоком с помощью встроенной ЭКГ и других соответствующих сенсоров.

Судя по анализу кода приложения Samsung Find, смарткольцо будет иметь режим Lost mode. Эта функция позволит быстро найти потерянное устройство. После активации этого режима в приложении начнет мигать индикатор, встроенный в Galaxy Ring. Приложение уведомит пользователя, если индикатор мигает или если не удается установить соединение, чтобы активировать индикатор.

Цена устройства ожидается в диапазоне $300-350. Для работы со смарткольцом может дополнительно понадобиться подписка на Samsung Health за $10 в месяц. Но пока не подтверждено, является ли подписка обязательной для использования Galaxy Ring или нет.

Планируется, что новый продукт для здоровья появится вместе с другими важными анонсами, такими как Galaxy Z Fold 6, Flip 6 и Galaxy Watch 7 Ultra на Galaxy Unpacked через несколько недель. В документации FCC фигурирует Samsung Galaxy Ring в черном цвете. На выставке MWC также демонстрировались версии в цветах золото и серебро.

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Источник: wccftech, neowin