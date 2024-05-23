Samsung Galaxy Ring будет стоить от $300, компания предложит пользование по подписке — неофициально

Умное кольцо Galaxy Ring от Samsung может оказаться немного дороже, чем ожидалось. По новым неофициальным данным, цена будет соответствовать стоимости конкурентов Oura Ring, а также включает стоимость месячной подписки.

Galaxy Ring впервые полностью продемонстрировали в начале этого года. Тогда Samsung подтвердила некоторые ключевые детали относительно продукта, в частности то, что кольцо получит более недели автономной работы, вероятно, не будет поддерживать iPhone. Также было известно, что Samsung рассматривает возможность подписки на продукт.

Новая утечка утверждает, что Galaxy Ring будет стоить от $300 до $350. Это соответствует цене кольца Oura, которое стартует от $299 долларов, но может стоить до $550, в зависимости от выбранного стиля. Samsung предлагает Galaxy Ring в серебристом, золотом и черном цветах, и непонятно, будет ли разница в цене между тремя вариантами.

Также сообщается, что Samsung введет месячную подписку на Galaxy Ring, которая будет стоить «менее $10 в месяц». Oura предлагает подписку на сумму $5,99 в месяц.

Хотя информация неофициальная потенциальная возможность Samsung внедрить подписку является довольно интересной. Одним из главных преимуществ умных часов. Ожидается, что Samsung выпустит Galaxy Ring в июле вместе с новыми часами и складными смартфонами.

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Источник: 9to5google

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