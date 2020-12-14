СМИ: Российские правительственные хакеры взломали правительственные учреждения США





По данным The Washington Post, хакерская группа скомпрометировала министерство финансов и торговли, а также другие правительственные учреждения США. Эта группа известна под названием APT29 или Cozy Bear. Она работает на российское правительство и ранее уже была замешана в атаке на органы государственной власти США. Также американские власти полагают, что эта же группа причастна к хакерским атакам, которые предпринимались летом этого года и были нацелены на кражу данных, связанных с исследованиями вакцины против COVID-19.

Агентство Reuters сообщило, что помимо взлома Казначейства и Национального управления по телекоммуникациям и информации (NTIA) министерства торговли, хакеры могли проникнуть в другие правительственные учреждения США. Правительственные чиновники сочли этот взлом чрезвычайно опасным, и в субботу Совет национальной безопасности США провел экстренное заседание в Белом доме.

Представитель Совета национальной безопасности заявил, что правительство осведомлено о данной ситуации и «мы предпринимаем все необходимые шаги» для исправления ситуации. Он не уточнил, какая именно информация могла быть украдена или какое иностранное правительство было замешано в этом. Но, по данным Reuters, «очень изощрённые» хакеры смогли взломать программное обеспечение NTIA Microsoft Office, обманув средства аутентификации, и в течение нескольких месяцев отслеживали электронную почту сотрудников.

Сразу несколько федеральных правоохранительных органов, включая ФБР, расследуют этот взлом.

Источник: The Verge