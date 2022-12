СМИ: Apple начнет производство MacBook во Вьетнаме в 2023 году

По данным Nikkei Asia, Apple будет производить некоторые свои MacBook во Вьетнаме, начиная с 2023 года. Компания планирует вывести свое производство за пределы Китая во избежание торговой напряженности между азиатской страной и США, а также сбоев в цепочках поставок, связанных с ограничениями через Covid-19.

Сообщается, что в августе Apple вела переговоры о переносе части производства Apple Watch, MacBook и HomePod во Вьетнам. Ее партнер Foxconn может начать собирать MacBook в стране уже в мае.

Apple производит от 20 до 24 миллионов MacBook ежегодно. По информации Nikkei Asia, компания из Купертино в течение двух лет планировала перенести производство во Вьетнам.

Производственные партнеры компании уже производят несколько iPhone в Индии, а также ведут переговоры о производстве AirPods.

Тем временем, генеральный директор Apple Тим Кук обязался покупать чипы американского производства на новом заводе Taiwan Semiconductor Manufacturing в Аризоне. TSMC строит два завода в штате: первый планируется открыть в 2024 году, а другой – в 2026 году.

Apple will begin sourcing chips from a plant in Arizona opening in 2024, along with from Europe, in a major step for supply chain diversification, CEO Tim Cook recently told employees. https://t.co/Xr3JjmPSSv

— Mark Gurman (@markgurman) November 15, 2022