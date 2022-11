Apple недополучит 6 миллионов iPhone 14 Pro из-за протестов на заводе Foxconn

Постоянные проблемы на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в Китае влияют на производственные планы Apple. Ожидается, что протесты против Covid-ограничений, из-за которых многие сбежали с фабрики, в этом году приведут к нехватке почти 6 миллионов iPhone 14 Pro.

Предприятие Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max. Работа была прервана в середине октября после вспышки Covid, которая поставила фабрику и ее 200 000 работников в «замкнутый цикл». Отмечается, что 20 000 работников поместили на карантин в условиях с ограниченным количеством пищи. Также сообщалось о гибели 8 человек на заводе с начала карантина. Это в свою очередь привело к бегству с завода — в сети публиковали видео, как люди перелезают заборы комплекса и преодолевают километры, чтобы добраться домой.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU

— Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022