Apple недополучит 6 миллионов iPhone 14 Pro из-за протестов на заводе Foxconn

Постоянные проблемы на заводе Foxconn в Чжэнчжоу в Китае влияют на производственные планы Apple. Ожидается, что протесты против Covid-ограничений, из-за которых многие сбежали с фабрики, в этом году приведут к нехватке почти 6 миллионов iPhone 14 Pro.

Предприятие Foxconn производит подавляющее большинство устройств iPhone 14 Pro и Pro Max. Работа была прервана в середине октября после вспышки Covid, которая поставила фабрику и ее 200 000 работников в «замкнутый цикл». Отмечается, что 20 000 работников поместили на карантин в условиях с ограниченным количеством пищи. Также сообщалось о гибели 8 человек на заводе с начала карантина. Это в свою очередь привело к бегству с завода — в сети публиковали видео, как люди перелезают заборы комплекса и преодолевают километры, чтобы добраться домой.

Workers have broken out of #Apple’s largest assembly site, escaping the Zero #Covid lockdown at Foxconn in #Zhengzhou. After sneaking out, they’re walking to home towns more than 100 kilometres away to beat the Covid app measures designed to control people and stop this. #China pic.twitter.com/NHjOjclAyU — Stephen McDonell (@StephenMcDonell) October 30, 2022

Компания пыталась успокоить работников, предлагая им бонусы до 1800 долларов в месяц за то, что они останутся на фабрике в течение декабря и января.

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Многих сотрудников заменили новые специалисты, которые впоследствии также восстали против практики оплаты труда и карантина в Foxconn.

Ситуация на заводе до сих пор остается нестабильной, и оценка утраченного производства может измениться, говорит анонимный источник Bloomberg. Многое будет зависеть от того, как быстро тайваньская компания сможет вернуть людей на конвейеры. Если карантин продлится в ближайшие недели, производство может быть отложено и дальше.

Ранее в этом месяце Apple предупредила, что ограничения, введенные на заводе, повлияют на поставку двух моделей iPhone 14 Pro. Ожидается, что в результате сбоя будут потеряны шесть миллионов единиц смартфонов, хотя Apple и Foxconn надеются компенсировать убытки в следующем году.

Apple переживает не лучшие времена с выходом iPhone 14. Падение спроса на дорогостоящие технологические продукты из-за глобального экономического спада привело к тому, что компания из Купертино снизила общий план производства примерно до 87 миллионов единиц c более раннего прогноза в 90 миллионов единиц.

В октябре появились сообщения о том, что Apple поручила двум поставщикам сократить производство iPhone 14 Plus на 90%, менее чем через две недели после дебюта телефона, из-за слабого спроса. Действительно, кажется, это слишком – платить по крайней мере 899 долларов за 6,7-дюймовый iPhone 14 Plus, когда можно получить iPhone 14 Pro на 100 долларов дороже – или 14 Pro Max за дополнительные 200 долларов.

Источник: Bloomberg, Techspot