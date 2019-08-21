Snapdragon 855+, экран 2K, квадрокамера 108 Мп, 12 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флэш-памяти UFS 3.0. Раскрыты характеристики Xiaomi Mi Mix 4

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Как мы уже узнали из свежего квартального отчета Xiaomi, за год продажи смартфонов у известной китайской компании в количественном выражении ничуть не выросли. Более того, они немного просели: 31,9 млн штук против 32,1 млн во втором квартале 2018 года. И сейчас Xiaomi и ее суббренд Redmi готовят новые модели, призванные подстегнуть спрос. Уже на следующей неделе нас ожидает анонс новой бюджетной линейки Redmi Note 8, в которую войдут три модели (Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro и Redmi 8), а за ней в сентябре последует флагманский смартфон Xiaomi Mi Mix 4. Собственно, именно о нем пойдет речь в данной заметке.

Точную дату анонса преемника прошлогодней модели Xiaomi Mi Mix 3 в форм-факторе слайдера нам еще предстоит узнать. Но ключевые характеристики грядущей новинки можно узнать уже сейчас благодаря утечке.

Итак, сообщается, что Xiaomi Mi Mix 4 оснащается SoC Qualcomm Snapdragon 855+, дисплеем разрешением 2K со встроенным дактилоскопическим датчиком, 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ высокоскоростной флэш-памяти UFS 3.0.

Основная камера — четверная. В ее конфигурацию войдут модули разрешением 108 и 16 Мп со сверширокоугольными объективами, 12-мегапиксельный телемодуль и модуль ToF для оценки глубины сцены.

Емкость аккумулятора Xiaomi Mi Mix 4 составит 4500 мА•ч, поддерживается быстрая 45-ваттная зарядка по проводу и 30-ваттная по воздуху. Кроме того, устройство можно будет использовать в качестве портативного АКБ для беспроводной зарядки других устройств. Также сообщается о модуле NFC и поддержке 5G.

Пока что неизвестно, сохранит ли Xiaomi Mi Mix 4 форм-фактор слайдера, как у Xiaomi Mi Mix 3, либо же перейдет на моноблочную конструкцию с выезжающей фронтальной камерой, как у Redmi K20 и K20 Pro.

Источник: igeekphone