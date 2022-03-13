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Со вторника во Львове будет работать «Планета Кіно»

Со вторника во Львове будет работать «Планета Кіно»

Возобновление работы «Планета Кіно» во Львове анонсировал соучредитель известной украинской сети кинотеатров Дмитрий Деркач на своей странице в соцсети Facebook, которую, как известно, уже дерусифицировали.

Пока речь идет только о зале в ТРЦ «Форум», который, учитывая военное время и нынешние условия, будет работать в очень ограниченном режиме. Многие работники разъехались, поэтому возобновить работу кинотеатров в других городах проблематично.

Дмитрий Деркач объяснил, что на этот шаг решились в первую очередь, чтобы поддерживать сотрудников, экономику, платить налоги. Также в компании рассчитывают на то, что кому это поможет «отвлечься от войны и получить положительные эмоции». В ООО «Тріумф Медіа Груп» (владелец «Планета Кіно») планируют работать в ноль и обещают сниженные цены, чтобы хватало на коммунальные платежи, зарплаты, платежи дистрибьюторам, которые по словам Деркача, им немного снизили.

К сожалению, показы нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока не планируются по понятным причинам. В прокат вернут все то, что уже было или есть в репертуаре. Как пояснил Дмитрий Деркач, в первую очередь будут показывать семейный контент. Кроме того, планируются бесплатные показы.

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Приблизительно в 6 утра 13 марта рашисты в очередной попытке запугать украинцев позорно обстреляли с воздуха Яворивский полигон на Львовщине — в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности, что в селе Старичи (по предварительным данным, было запущено более 30 ракет из саратова, часть сбили средства ПВО) 9 человек погибли, а еще 57 травмированы.

Мы в свою очередь желаем успеха и очень надеемся, что у «Планета Кіно» все получится (ну а как иначе?), а львовяне и временные гости города Льва помогут украинской сети кинотеатров пережить эти непростые для страны времена.


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