Со вторника во Львове будет работать «Планета Кіно»

Возобновление работы «Планета Кіно» во Львове анонсировал соучредитель известной украинской сети кинотеатров Дмитрий Деркач на своей странице в соцсети Facebook, которую, как известно, уже дерусифицировали.

Пока речь идет только о зале в ТРЦ «Форум», который, учитывая военное время и нынешние условия, будет работать в очень ограниченном режиме. Многие работники разъехались, поэтому возобновить работу кинотеатров в других городах проблематично.

Дмитрий Деркач объяснил, что на этот шаг решились в первую очередь, чтобы поддерживать сотрудников, экономику, платить налоги. Также в компании рассчитывают на то, что кому это поможет «отвлечься от войны и получить положительные эмоции». В ООО «Тріумф Медіа Груп» (владелец «Планета Кіно») планируют работать в ноль и обещают сниженные цены, чтобы хватало на коммунальные платежи, зарплаты, платежи дистрибьюторам, которые по словам Деркача, им немного снизили.

К сожалению, показы нового «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном пока не планируются по понятным причинам. В прокат вернут все то, что уже было или есть в репертуаре. Как пояснил Дмитрий Деркач, в первую очередь будут показывать семейный контент. Кроме того, планируются бесплатные показы.

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Приблизительно в 6 утра 13 марта рашисты в очередной попытке запугать украинцев позорно обстреляли с воздуха Яворивский полигон на Львовщине — в результате обстрела Международного центра миротворчества и безопасности, что в селе Старичи (по предварительным данным, было запущено более 30 ракет из саратова, часть сбили средства ПВО) 9 человек погибли, а еще 57 травмированы.

Мы в свою очередь желаем успеха и очень надеемся, что у «Планета Кіно» все получится (ну а как иначе?), а львовяне и временные гости города Льва помогут украинской сети кинотеатров пережить эти непростые для страны времена.